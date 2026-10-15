Se aprobó iniciativa de Boidi de creación registro municipal de comedores y merenderos comunitarios

La concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe (PDP), Arq. Carla Boidi, presentó un proyecto de ordenanza para crear el Registro Municipal de Comedores y Merenderos Comunitarios de Rafaela.

La propuesta parte de una necesidad concreta: contar con información precisa y actualizada sobre las organizaciones que brindan asistencia alimentaria, las personas que acompañan, sus necesidades y los recursos con los que cuentan. El objetivo es que esa información permita planificar mejor las acciones, coordinar esfuerzos y dar respuestas más efectivas.

“Los comedores y merenderos cumplen una función fundamental en nuestra comunidad. Detrás de cada espacio hay personas que organizan, consiguen alimentos, cocinan y acompañan a familias que atraviesan situaciones difíciles.

Desde el Municipio tenemos que contar con herramientas para conocer esa realidad y colaborar de manera más organizada”, plantea la edil Boidi.

El proyecto establece que el Registro reúna información sobre la ubicación de cada espacio, sus responsables, la cantidad de personas asistidas, los días y horarios de funcionamiento, los colaboradores y los menús habituales. También contempla la publicación del listado de organizaciones registradas en la página web municipal.

Uno de los propósitos centrales es mejorar la articulación entre los recursos del Municipio, las organizaciones comunitarias y quienes colaboran desde el sector privado y la sociedad civil. Conocer qué espacios existen, cómo funcionan y qué necesidades tienen puede contribuir a evitar superposiciones, identificar sectores que requieren mayor acompañamiento y aprovechar mejor los recursos disponibles.

La iniciativa también contempla relevar los servicios de comedor y merienda que funcionan en establecimientos educativos y sus cooperadoras, aun cuando dependan administrativamente de la Provincia. La intención es contar con una mirada territorial más amplia y facilitar la coordinación de las acciones de apoyo nutricional.

El proyecto no se limita al relevamiento de información. Entre las funciones previstas para la autoridad de aplicación se encuentran el asesoramiento nutricional, las capacitaciones en alimentación saludable y manipulación de alimentos, la promoción de controles de salud para las personas beneficiarias y la asistencia a las organizaciones que necesiten gestionar su personería jurídica.

“No se trata solamente de saber cuántos comedores y merenderos hay. Se trata de conocer sus necesidades, reconocer el trabajo que realizan y generar mejores condiciones para que los recursos lleguen de manera coordinada a los distintos sectores de Rafaela, aprovechando los recursos disponibles y fortaleciendo la red comunitaria.

SECRETARIA DE PRENSA

PDP