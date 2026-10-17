Qué señales en los chicos pueden alertar sobre una posible falta de hierro

Un chico que de repente pierde el interés por jugar, se muestra irritable o deja de comer antes de terminar el plato. Son situaciones habituales en muchas familias y que, en ocasiones, se atribuyen a etapas propias del crecimiento. Sin embargo, detrás de estos cambios también puede haber un problema de salud.

Una de las posibles causas es la anemia, una condición en la que la sangre no cuenta con la cantidad suficiente de hemoglobina para transportar oxígeno de manera adecuada. Durante los primeros años de vida, una de las causas más frecuentes es la deficiencia de hierro, un mineral esencial para el desarrollo cerebral, la atención y el aprendizaje.

“No debemos esperar a que las señales de anemia sean evidentes. Ante cualquier sospecha, es importante acudir oportunamente a un profesional de salud para confirmar el diagnóstico e iniciar el manejo adecuado”, advirtió Nilda Castillo, especialista en nutrición del Instituto de Nutrición y Seguridad Alimentaria (INSA), de Perú.

Qué señales pueden alertar sobre una falta de hierro

Aunque ninguno de estos síntomas confirma por sí solo que un chico tenga anemia, su aparición puede ser motivo de consulta médica:

Palidez: puede observarse en la cara, el interior de los párpados, las encías o debajo de las uñas.

Cansancio inusual: el niño tiene menos energía y pierde las ganas de jugar o realizar actividades físicas.

Irritabilidad: se muestra más enojado, llora con frecuencia o pierde el interés por actividades que antes disfrutaba.

Cambios en el apetito: come menos o manifiesta poco interés por los alimentos.

Para confirmar el diagnóstico, el profesional de salud puede solicitar un análisis de sangre que mida los niveles de hemoglobina y evaluar si es necesario realizar otros estudios.

La anemia no siempre se debe a la falta de hierro

Identificar la anemia es solo el primer paso: también es necesario determinar qué la provoca. Especialistas peruanos advierten que, aunque la deficiencia de hierro es una causa importante, existen otros factores que pueden intervenir, como las infecciones, los procesos inflamatorios y las parasitosis.

La nutricionista clínica Sara Abu Sabbah explicó que un análisis permite detectar la anemia, pero no necesariamente establecer su origen. Por eso, es importante complementar los resultados con una evaluación médica.

Un estudio realizado con 310 chicos de Puno, en el sur de Perú, mostró distintas causas posibles: el 27,5% de los casos se relacionó con una deficiencia de hierro, el 45,9% con procesos inflamatorios y el 26,6% con otros factores.

Por su parte, Gustavo Gonzales, presidente de la Academia Nacional de Medicina del Perú, y la nutricionista Jeannette Rivera-Manhualaya plantearon que la administración de suplementos también debe evaluarse según cada caso. Su hipótesis señala que, cuando un chico tiene reservas adecuadas de hierro, una parte del mineral que llega al intestino grueso podría favorecer el crecimiento de bacterias perjudiciales y contribuir a procesos inflamatorios.

Por eso, los especialistas sostienen que los suplementos son importantes cuando existe una deficiencia, pero que su indicación debe basarse en una evaluación adecuada y no realizarse de manera indiscriminada.

Cómo influyen los cambios en los criterios de diagnóstico

Los valores utilizados para determinar si un niño tiene anemia también pueden variar según las recomendaciones sanitarias. En marzo de 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) modificó el umbral de hemoglobina para diagnosticar anemia en chicos de entre 6 y 23 meses: pasó de 11 a 10,5 gramos por decilitro. Además, actualizó los ajustes aplicables a las personas que viven en zonas de gran altitud.

Gonzales y Rivera-Manhualaya señalaron que estos cambios en los criterios no significan que la salud de los chicos haya mejorado o empeorado, sino que se modificó la referencia utilizada para evaluar los resultados.

En la misma línea, Abu Sabbah advirtió que comparar estadísticas elaboradas con parámetros diferentes puede llevar a conclusiones equivocadas sobre la evolución de la anemia.

Qué alimentos ayudan a prevenir la deficiencia de hierro

La alimentación cumple un papel importante en la prevención de la falta de hierro durante la infancia. Nilda Castillo recomienda incorporar distintas fuentes de este mineral y prestar atención a la combinación de alimentos.

Entre las principales pautas se encuentran:

Incluir alimentos ricos en hierro, como carnes rojas, pescado e hígado, según la edad del niño y las recomendaciones pediátricas. Combinar las comidas con fuentes de vitamina C, como frutas cítricas, ya que favorecen la absorción del hierro presente en los alimentos. Ofrecer preparaciones variadas y adecuadas para cada etapa, con distintas texturas y alimentos, sin limitar la dieta a papillas simples. Evitar el té y el café junto con las comidas, porque pueden dificultar la absorción del hierro. Limitar las gaseosas, las galletitas y los snacks, para dar prioridad a alimentos de mayor calidad nutricional.

La prevención comienza incluso antes del nacimiento, con una adecuada nutrición durante el embarazo, y continúa durante los primeros meses y años de vida.

Ante síntomas que hagan sospechar anemia, lo indicado es consultar con un profesional de salud. No todos los casos se deben a una falta de hierro y los suplementos deben utilizarse cuando están indicados, con la dosis y el seguimiento correspondientes.