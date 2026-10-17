El futbolista de la Selección que se perdió el Mundial por una lesión reveló un gesto que tuvo Lionel Scaloni

La lesión que sufrió Joaquín Panichelli en marzo, cuando se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla, terminó con sus posibilidades de disputar el Mundial con la Selección argentina. Meses después de aquel duro golpe, el delantero del Racing de Estrasburgo contó cómo atravesó uno de los momentos más difíciles de su carrera y reveló detalles de la emotiva charla que mantuvo con Lionel Scaloni antes de abandonar la concentración.

El atacante de 24 años atravesaba un gran presente futbolístico y aparecía entre los candidatos a integrar la lista de convocados del seleccionado argentino. Sin embargo, la lesión lo obligó a dejar de lado ese objetivo y enfocarse en una recuperación que todavía continúa.

Durante una entrevista en Sharap, el programa de Gelatina, Panichelli recordó la conversación que tuvo con el entrenador de la Albiceleste antes de despedirse del plantel. Su intención era agradecerle por la oportunidad de formar parte del grupo, pero el encuentro terminó en un momento de profunda emoción.

“Pedí hablar con ellos, que son muy cercanos. Uno de los secretos suyos y del cuerpo técnico es la cercanía que tienen con los jugadores y las personas que son. Lo pude ver de primera mano”, explicó el delantero.

Luego, confirmó que ambos se emocionaron hasta las lágrimas: “¿Si Scaloni lloró? Sí, se puso a llorar porque yo también me quebré y él se quebró después de mí. Es de lágrima fácil”, contó.

Panichelli también describió el impacto que tuvo la lesión en su vida, especialmente por el momento en el que ocurrió. “Fue muy duro, sobre todo por el momento. Me tocó justo en el peor. Cuando te pasan estas cosas, uno se reinventa de una u otra forma. Me aferré a eso”, expresó.

El gesto de Lionel Messi que Panichelli no olvidará

Durante aquel difícil episodio, Lionel Messi también se acercó al delantero argentino para acompañarlo. Aunque prefirió reservarse los detalles de la conversación que mantuvieron, el futbolista destacó la importancia de ese gesto.

“La charla que tuve me la voy a guardar, pero estuvo ahí y son gestos que me los voy a quedar para siempre”, reveló.

Además, Panichelli habló sobre la despedida de Messi de la Selección argentina y el impacto que tuvo el capitán a lo largo de su carrera. Para el delantero, la posibilidad de compartir tiempo con el astro rosarino fue una experiencia inolvidable.

“Desde que tengo memoria, es Messi jugando al fútbol en la Selección. Me quedé hasta la madrugada a ver su partido despedida acá. Le dio muchas alegrías a la gente”, recordó.

También destacó la dimensión internacional de su figura y la conexión que mantiene con los hinchas: “Lo que te permite el fútbol es poder transmitirle a la gente y lo que transmite él a nivel mundial es una locura”.

El atacante recordó, además, la primera vez que lo vio entrenar durante una práctica abierta al público. “Con levantar las manos, se cae el estadio”, describió.

Finalmente, reconoció que la ausencia del capitán se sentirá, aunque se mostró esperanzado con el futuro del seleccionado: “Va a ser duro que no esté, pero hay mucho presente y futuro”.

Cómo avanza la recuperación de Joaquín Panichelli

A ocho meses de la lesión, Panichelli ya volvió a correr y se reincorporó a los entrenamientos, aunque todavía debe completar el proceso de recuperación antes de regresar a la competencia oficial.

La expectativa es que pueda volver a jugar en diciembre, aproximadamente ocho meses después de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió en marzo.

Antes de lesionarse, el delantero atravesaba una destacada temporada con el Racing de Estrasburgo, de Francia. En ese período, había convertido 20 goles en 39 partidos, números que lo posicionaban como uno de los atacantes argentinos con proyección internacional.

Aunque la lesión lo dejó fuera de la carrera por un lugar en el Mundial, Panichelli trabaja para volver a las canchas y recuperar el nivel que había mostrado antes de aquel duro contratiempo.