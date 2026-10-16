El Ogro Fabbiani sin filtro sobre dirigir en Argentina

Cristian Fabbiani atraviesa sus primeros años como entrenador profesional, con experiencias en distintas categorías del fútbol argentino y pasos por equipos como Deportivo Riestra y Newell’s Old Boys. Actualmente, el “Ogro” continúa su carrera en el exterior, donde se sumó al Vardar Skopje de Macedonia del Norte.

En una entrevista, el director técnico habló sobre las dificultades económicas que atraviesan los clubes argentinos, especialmente por las demoras en el pago de los salarios. Además, explicó qué lo motivó a aceptar el desafío de dirigir en el fútbol europeo y destacó la importancia de obtener las licencias necesarias para ampliar sus posibilidades profesionales.

Fabbiani cuestionó las demoras en los pagos del fútbol argentino

Al referirse a la situación económica de los clubes del país, Fabbiani describió las complicaciones que genera la falta de regularidad en el cobro de los sueldos, especialmente para los integrantes de los cuerpos técnicos.

“En Argentina te pagan un mes y cuatro meses no y uno sí. La verdad que para mí no es tan complicado, pero para el cuerpo técnico, lo sufre mucho cuando no te pagan todos los meses seguidos. Es difícil”, expresó.

En ese sentido, explicó que su experiencia como futbolista le permite afrontar mejor este tipo de situaciones, aunque reconoció que la realidad es diferente para sus colaboradores.

“Uno que jugó tanto tiempo puede subsistir, pero mi cuerpo técnico a veces se complica. Entonces uno siempre necesita ir a clubes serios, porque la verdad que se hace muy difícil para el día a día”, agregó.

Sus declaraciones pusieron el foco en uno de los problemas que afectan al fútbol argentino: la incertidumbre económica que deben afrontar los profesionales cuando los salarios no se abonan de manera regular.