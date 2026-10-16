Boca y Vasco da Gama ya tienen estadio confirmado para la revancha tras la advertencia de CONMEBOL

Boca Juniors jugará ante Vasco da Gama en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil rechazara el recurso presentado por el Consorcio Fla-Flu, encargado de administrar el emblemático escenario. De esta manera, quedó ratificada la sede para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

La disputa judicial había generado incertidumbre sobre la realización del encuentro en el estadio carioca. Si bien la Justicia de Río de Janeiro ya había confirmado al Maracaná como sede, el consorcio integrado por Flamengo y Fluminense presentó una nueva apelación el martes, lo que volvió a poner en duda la localía de Vasco.

Boca visitará a Vasco da Gama en el Maracaná

La situación se resolvió este jueves 15 de octubre, cuando el máximo tribunal brasileño decidió mantener el fallo anterior y desestimar el planteo del Consorcio Fla-Flu. Con esta resolución, el Maracaná quedó confirmado para recibir el encuentro entre Vasco da Gama y Boca.

La controversia también había generado preocupación en la CONMEBOL, que advirtió sobre la posibilidad de cambiar la sede si el conflicto judicial impedía utilizar el estadio. Ante ese escenario, Asunción, Paraguay, aparecía como una alternativa para albergar el partido.

Finalmente, Vasco mantendrá la planificación prevista y recibirá al equipo argentino en Río de Janeiro. El encuentro se disputará el próximo martes 20 de octubre, desde las 21.30, hora argentina.

El conjunto brasileño ya había vendido todas las entradas disponibles para el compromiso, por lo que la confirmación del Maracaná permite sostener la organización original de una revancha decisiva para definir quién avanzará a la final de la Copa Sudamericana.