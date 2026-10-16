Estudiantes apeló a su mística, eliminó al Flamengo y sueña con otro Maracanazo

La Copa Libertadores atraviesa su etapa decisiva y Estudiantes de La Plata continúa como el único representante argentino en carrera. Después del empate sin goles en el estadio UNO, el equipo platense dejó en claro que tiene argumentos futbolísticos y fortaleza mental para competir de igual a igual con los grandes del continente.

En la ida de las semifinales, el Pincha logró incomodar a Flamengo, lo presionó cerca de su área y generó las oportunidades más peligrosas del encuentro. Sin embargo, no pudo traducir esa superioridad en goles y el 0-0 dejó la clasificación abierta para la revancha en el estadio Maracaná, donde se definirá quién avanzará a la final.

La diferencia económica no se reflejó en la cancha

La serie también expone las diferencias presupuestarias entre el fútbol brasileño y el argentino. Flamengo cuenta con un plantel de figuras internacionales, importantes recursos económicos y alternativas de jerarquía para afrontar los compromisos decisivos.

Estudiantes, en cambio, apuesta a la organización táctica, el esfuerzo colectivo y el sentido de pertenencia para competir en el máximo nivel continental. Bajo la conducción de Alexander Medina, el conjunto platense asumió el desafío con personalidad y consiguió neutralizar buena parte del potencial ofensivo del equipo carioca.

En el campo de juego, la distancia económica no fue determinante. El León consiguió imponer condiciones durante varios pasajes del partido, contó con el respaldo de su público y obligó al arquero de Flamengo a intervenir en más de una oportunidad.

Ahora, el desafío será trasladar ese rendimiento a Río de Janeiro. La serie permanece igualada y Estudiantes deberá volver a demostrar su carácter en uno de los escenarios más exigentes del continente.

Los antecedentes que alimentan la ilusión de Estudiantes

Aunque la clasificación a la final se definirá como visitante, el conjunto platense tiene motivos para confiar en sus posibilidades. En esta misma edición de la Libertadores, el equipo ya consiguió una victoria importante en Brasil.

Durante los cuartos de final, después de igualar en el encuentro disputado en Argentina, Estudiantes viajó a San Pablo y derrotó 1-0 a Corinthians, resultado que le permitió avanzar de ronda.

A ese antecedente reciente se suma una historia de grandes actuaciones en territorio brasileño. Entre ellas aparecen la eliminación de Botafogo en la Copa Sudamericana 2008 y la consagración frente a Cruzeiro en el Mineirão, donde el Pincha conquistó la Libertadores en 2009.

Con la confianza que dejó el partido de ida y la ilusión intacta, Estudiantes viajará a Río de Janeiro para disputar una revancha que promete ser exigente. El objetivo es claro: conseguir un resultado que le permita meterse en la final y demostrar, una vez más, que la experiencia y la mística copera pueden marcar la diferencia.