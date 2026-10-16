Rafaela creará un Registro Municipal de Comedores y Merenderos Comunitarios por iniciativa de Carla Boidi

El Concejo Municipal de Rafaela aprobó un proyecto impulsado por la concejal Carla Boidi, del Partido Demócrata Progresista (PDP) e integrante de Unidos para Cambiar Santa Fe, que establece la creación del Registro Municipal de Comedores y Merenderos Comunitarios.

La medida busca reunir información actualizada sobre las organizaciones que ofrecen asistencia alimentaria en la ciudad, para mejorar la planificación de las políticas de acompañamiento y optimizar la coordinación de los recursos destinados a estos espacios.

Qué datos incluirá el registro municipal

La ordenanza prevé que el Municipio recopile información sobre la ubicación de cada comedor o merendero, sus responsables, la cantidad de personas que reciben asistencia, los días y horarios de atención, los colaboradores y los menús que ofrecen habitualmente.

Además, establece que el listado de las organizaciones inscriptas estará disponible en el sitio web municipal.

Boidi explicó que contar con estos datos permitirá conocer las particularidades y necesidades de cada espacio, además de facilitar una distribución más eficiente de los recursos.

“Los comedores y merenderos cumplen una función fundamental en nuestra comunidad. Detrás de cada espacio hay personas que organizan, consiguen alimentos, cocinan y acompañan a familias que atraviesan situaciones difíciles”, manifestó la concejal.

El objetivo: coordinar mejor la asistencia alimentaria

Uno de los ejes centrales de la propuesta es promover el trabajo conjunto entre el Municipio, las organizaciones comunitarias, el sector privado y la sociedad civil.

La información reunida permitirá identificar las zonas que necesitan mayor asistencia, conocer la cantidad de personas alcanzadas por estos servicios y reducir posibles superposiciones en la entrega de recursos.

El relevamiento también incluirá los servicios de comedor y merienda que funcionan en establecimientos educativos y sus cooperadoras, incluso cuando dependan administrativamente del Gobierno provincial.

De esta manera, la iniciativa apunta a obtener un panorama más completo de la situación alimentaria y de las redes de asistencia que funcionan en Rafaela.

Capacitaciones y asesoramiento para las organizaciones

El proyecto aprobado también contempla acciones que van más allá del registro de datos. Entre ellas, se encuentran el asesoramiento nutricional, las capacitaciones sobre alimentación saludable y manipulación de alimentos, y la promoción de controles de salud para las personas beneficiarias.

Asimismo, se prevé brindar orientación a las organizaciones que necesiten realizar trámites para obtener su personería jurídica.

Estas herramientas buscan fortalecer el funcionamiento de los espacios comunitarios y acompañar a quienes trabajan diariamente en la asistencia de personas y familias en situación de vulnerabilidad.

El planteo de Carla Boidi

Al defender la iniciativa, la concejal destacó la importancia de reconocer el trabajo de las organizaciones y generar mejores mecanismos de apoyo.

“No se trata solamente de saber cuántos comedores y merenderos hay. Se trata de conocer sus necesidades, reconocer el trabajo que realizan y generar mejores condiciones para que los recursos lleguen de manera coordinada a los distintos sectores de Rafaela”, sostuvo.

Con la aprobación de la ordenanza, la ciudad contará con un marco para sistematizar la información sobre los espacios de asistencia alimentaria y fortalecer la articulación entre el Estado y las instituciones que desarrollan esta tarea en el territorio.