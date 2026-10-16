El Concejo de Rafaela sesionó entre fuertes cruces políticos, reclamos por servicios y cuestionamientos a la gestión municipal

Resumen

El Concejo Municipal de Rafaela desarrolló una extensa sesión en la que se debatieron proyectos vinculados con salud, tránsito, infraestructura urbana y administración de recursos públicos.

La situación del transporte de personas con discapacidad volvió a generar fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición, ante las reiteradas fallas de las unidades municipales.

La Libertad Avanza reclamó explicaciones por los contratos de internet, telefonía y televisión del Municipio, cuyo costo mensual rondaría los 28 millones de pesos.

El deterioro de las calles y la falta de respuestas en materia de bacheo provocaron duras críticas contra la administración del intendente Leonardo Viotti.

También se abordaron iniciativas relacionadas con la atención primaria de la salud, los comedores comunitarios, la circulación de vehículos de carga y la construcción de viviendas.

Una sesión atravesada por diferencias políticas

El Concejo Municipal de Rafaela protagonizó una jornada de intensa actividad legislativa, con debates que dejaron expuestas las diferencias entre los distintos bloques políticos y renovaron los cuestionamientos sobre el funcionamiento de algunos servicios municipales.

Durante la sesión se analizaron cinco proyectos de ordenanza y seis minutas de comunicación, además de incorporarse otras tres propuestas al temario.

La discusión estuvo marcada por asuntos que afectan directamente la vida cotidiana de los rafaelinos: el estado de las calles, el transporte de personas con discapacidad, el gasto municipal y la prestación de servicios esenciales.

La jornada también contó con la presencia de estudiantes de cuarto año de la Escuela N.º 505 Mahatma Gandhi, quienes participaron en el marco del programa Concejo Joven.

Comedores comunitarios: buscan crear un registro municipal

Una de las propuestas analizadas fue la creación de un Registro Municipal de Comedores y Merenderos Comunitarios, destinado a reunir información sobre las instituciones que ofrecen asistencia alimentaria gratuita a sectores socialmente vulnerables.

La iniciativa fue promovida por los concejales Carla Boidi y Lisandro Mársico, quienes consideran necesario contar con información precisa para mejorar la distribución de recursos y fortalecer el trabajo de las organizaciones comunitarias.

Boidi explicó que el propósito no consiste en aumentar las exigencias burocráticas, sino en identificar las necesidades concretas de cada institución y facilitar la coordinación entre el sector público y privado.

El registro permitiría conocer la cantidad de establecimientos existentes, sus características y las dificultades que enfrentan para sostener su actividad.

Transporte de cargas: diferencias por la flexibilización de horarios

Otro de los debates se concentró en la modificación de la Ordenanza N.º 3616, que establece las condiciones para la circulación del transporte de cargas dentro de la ciudad.

La propuesta contempla excepciones a determinadas restricciones horarias para vehículos de categoría 2 que desarrollen actividades relacionadas con servicios esenciales, provisión de materiales de construcción y traslado de caudales.

Lisandro Mársico argumentó que las limitaciones actuales obligan a los transportistas a concentrar sus entregas en períodos reducidos, lo que podría provocar una circulación apresurada y aumentar los riesgos viales.

La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de los concejales, aunque los cuatro representantes del Partido Justicialista votaron en contra.

La concejal Valeria Soltermam sostuvo que la situación del tránsito en Rafaela requiere medidas más profundas y que flexibilizar las restricciones no constituye una respuesta adecuada frente a los problemas existentes.

Mársico cuestionó esa posición y recordó que el proyecto incorporó observaciones realizadas por el propio justicialismo.

El intercambio dejó en evidencia las distintas interpretaciones sobre cómo compatibilizar la actividad comercial con la seguridad vial.

Salud pública: proponen reorganizar los fondos para los centros de atención

El bloque justicialista impulsó una iniciativa destinada a redefinir la administración de los recursos que financian la atención primaria de la salud.

La propuesta surgió a partir de la transformación del Hospital Jaime Ferré en un establecimiento de alta complejidad, circunstancia que modificó el esquema institucional bajo el cual se administraban determinados fondos sanitarios.

La concejal Paz Caruso advirtió que la desaparición de la anterior estructura del SAMCO dejó una situación normativa que debía resolverse.

Según explicó, durante el año los recursos involucrados alcanzarían aproximadamente 450 millones de pesos.

El proyecto establece que el Municipio continúe percibiendo el aporte equivalente al 9,98% previsto en la ordenanza tributaria, destinándolo al fortalecimiento de los once Centros de Atención Primaria de la Salud, la Posta Sanitaria y el Ómnibus Sanitario.

La distribución propuesta contempla que el 80% de los fondos se utilice para pagar honorarios profesionales y el 20% restante para gastos operativos.

Caruso consideró indispensable mejorar las condiciones de funcionamiento de los centros de salud, ampliar sus horarios y garantizar la disponibilidad de profesionales frente al crecimiento de la demanda.

El Concejo aprobó modificaciones presupuestarias

También obtuvo aprobación un proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal para introducir cambios en el presupuesto vigente.

La propuesta había sido explicada previamente por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, durante una reunión con los concejales.

Las modificaciones buscan redistribuir partidas para atender mayores gastos en alquileres, combustibles, servicios y tareas relacionadas con prevención y seguridad.

Carla Boidi señaló que la intención es compensar incrementos de costos mediante reducciones en otras partidas, evitando que las adecuaciones generen un déficit adicional.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad.

Sin embargo, la concejal libertaria Milagros Zafra aprovechó el tratamiento para insistir en la necesidad de revisar determinados gastos municipales, especialmente los vinculados con servicios de conectividad.

Internet municipal: cuestionan gastos cercanos a los $28 millones mensuales

Uno de los planteos más relevantes de la jornada fue presentado por Milagros Zafra, representante de La Libertad Avanza, quien solicitó información detallada sobre las contrataciones de internet, telefonía y televisión realizadas por diferentes dependencias municipales.

Según la edil, existen numerosos contratos individuales que, considerados en conjunto, representarían un desembolso mensual cercano a los 28 millones de pesos.

Zafra puso bajo la lupa la fragmentación de las contrataciones y planteó la necesidad de evaluar si corresponde implementar un procedimiento licitatorio que permita obtener mejores condiciones económicas.

La concejal también sostuvo que los costos de estos servicios registraron aumentos superiores a la inflación y consideró indispensable revisar su evolución.

Aclaró que el problema no sería exclusivo de la administración actual, sino que se arrastraría desde gestiones anteriores, sin que se hubiera realizado una evaluación integral.

Desde el oficialismo, Juan Scavino informó que se encuentra en marcha un relevamiento de los servicios contratados, como paso previo a un futuro proceso licitatorio.

El planteo abrió un nuevo interrogante sobre la eficiencia del gasto público y las posibilidades de reducir costos sin afectar el funcionamiento municipal.

Transporte de personas con discapacidad: fuertes críticas por las fallas del servicio

La situación de los vehículos municipales utilizados para trasladar personas con discapacidad volvió a ocupar un lugar central en la discusión.

La oposición propuso reorganizar el Taller Municipal mediante la conformación de un equipo especialmente dedicado al mantenimiento y reparación de estas unidades.

La concejal Valeria Soltermam denunció que los inconvenientes se vienen repitiendo desde enero y afectan a personas que necesitan trasladarse diariamente a establecimientos educativos, terapéuticos y otras instituciones.

De acuerdo con lo expuesto por la edil, solamente una combi estaría actualmente en funcionamiento, realizando alrededor de 150 viajes diarios.

Soltermam también cuestionó la organización del mantenimiento y planteó que, pese a contar el Municipio con aproximadamente 1.300 trabajadores, no existiría una estructura suficientemente preparada para resolver las averías de estos vehículos.

La propuesta consiste en aprovechar personal municipal existente para conformar un grupo de mantenimiento permanente.

La oposición reclamó una solución inmediata, sin esperar la adquisición de nuevas unidades durante el próximo año.

Por su parte, Juan Scavino rechazó los cuestionamientos y aseguró que la atención de las personas con discapacidad constituye una prioridad para el gobierno municipal.

El concejal oficialista sostuvo que crear un sector específico no garantizaría mejores resultados si no se incrementa la cantidad de trabajadores disponibles. También negó que exista un único empleado capacitado para reparar estas unidades.

El debate dejó planteada una cuestión fundamental: cómo garantizar la continuidad de un servicio indispensable para quienes dependen de él diariamente.

Calles deterioradas: nuevos cuestionamientos contra Viotti

El estado de la infraestructura vial generó otro enfrentamiento político.

El concejal Fabricio Dellasanta, de La Libertad Avanza, presentó una minuta solicitando la reparación de la calle Arturo Jauretche, en barrio Jardín, donde se registran baches de importantes dimensiones y desniveles que dificultan la circulación.

La inquietud surgió a partir de un trabajo realizado por estudiantes de la Escuela Malvinas Argentinas, quienes identificaron los problemas existentes en las inmediaciones del establecimiento.

Durante el tratamiento, la concejal Paz Caruso recordó la campaña denominada Rafabaches, desarrollada por el justicialismo para visibilizar el deterioro de numerosas calles.

Caruso cuestionó la falta de planificación del Ejecutivo y sostuvo que los reclamos se repiten en distintos sectores de la ciudad.

Desde el oficialismo, Scavino reconoció que existen numerosos problemas pendientes, aunque señaló que parte del deterioro se originó durante administraciones anteriores y aseguró que actualmente se ejecutan trabajos de bacheo.

Las críticas más severas provinieron del concejal Senn, quien apuntó directamente contra el intendente Leonardo Viotti.

El edil cuestionó la capacidad de gestión municipal, denunció errores en la liquidación de obras de pavimentación y sostuvo que la administración carece de planificación y de un equipo capaz de ofrecer respuestas.

El estado de las calles volvió así a convertirse en uno de los principales focos de conflicto entre el oficialismo y la oposición.

Viviendas: avanzan con la cesión de 28 terrenos

En materia habitacional, los concejales abordaron la ratificación de un acuerdo correspondiente al programa Casa Propia–Construir Futuro, suscripto en noviembre de 2022.

La iniciativa autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda de Rafaela a transferir gratuitamente a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo 28 terrenos ubicados en el barrio 2 de Abril.

El concejal Juan Scavino explicó que se trata de un procedimiento administrativo necesario para avanzar con el desarrollo de futuras soluciones habitacionales.

La cesión constituye un paso para posibilitar la intervención provincial en los terrenos destinados al proyecto.

Basurales clandestinos: reclaman mayores controles

El bloque justicialista también impulsó un pedido de informes sobre los recursos humanos, vehículos y procedimientos destinados a combatir la disposición ilegal de residuos en sectores rurales y periurbanos.

El concejal Maximiliano Postovit advirtió sobre las consecuencias ambientales y sanitarias que provocan los microbasurales.

Además, solicitó evaluar la ampliación de las cámaras del Centro de Monitoreo y cuestionó la falta de espacios de diálogo para abordar diferentes problemáticas de la ciudad.

Scavino respondió que el Municipio viene desarrollando acciones coordinadas con productores rurales y entidades del sector, al tiempo que trabaja para mejorar las herramientas de vigilancia y eventual aplicación de sanciones.

Cableado aéreo y planificación urbana

Entre los restantes asuntos tratados figuró una propuesta del oficialismo para avanzar en el ordenamiento del cableado aéreo instalado sobre la vía pública.

Juan Scavino planteó la necesidad de identificar responsabilidades, relevar la infraestructura existente y establecer criterios comunes de seguridad, mantenimiento y disposición de los tendidos.

La intención es compatibilizar la expansión de los servicios con una mejor organización del espacio urbano.

Por otra parte, Carla Boidi y Lisandro Mársico promovieron la convocatoria de la Comisión de Desarrollo Urbano, con el objetivo de revisar las normas relacionadas con construcciones y planificación territorial.

La iniciativa recuerda que la Ordenanza N.º 4867 contempla reuniones periódicas de ese organismo, con una frecuencia mínima mensual.

Boidi destacó la importancia de contar con diagnósticos actualizados que permitan orientar el crecimiento de Rafaela.

Una sesión que dejó expuestos problemas pendientes

Más allá de las iniciativas legislativas y los proyectos que recibieron acompañamiento, la sesión volvió a poner sobre la mesa cuestiones que preocupan a numerosos vecinos de Rafaela.

El deterioro de las calles, las dificultades del transporte para personas con discapacidad, los costos de funcionamiento del Municipio y la necesidad de fortalecer la atención sanitaria ocuparon buena parte de las intervenciones.

Las diferencias políticas fueron evidentes, pero también quedó claro que varios de los problemas discutidos requieren soluciones concretas y no solamente nuevos intercambios entre los bloques.

La administración del intendente Leonardo Viotti recibió cuestionamientos por parte de distintos sectores de la oposición, mientras que los representantes oficialistas defendieron las acciones en marcha y señalaron que algunas dificultades se originaron durante gestiones anteriores.

El desafío para el gobierno municipal será transformar las explicaciones y los compromisos en respuestas verificables para los vecinos.

La sesión finalizó alrededor de las 11:30, con el arrío de la bandera a cargo de la concejal Milagros Zafra, luego de una jornada en la que el debate político volvió a reflejar las tensiones existentes en el escenario legislativo rafaelino.