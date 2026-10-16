Juan Senn le reclama a Viotti un plan de bacheo para Rafaela

El concejal Juan Senn puso nuevamente en discusión el estado de las calles de Rafaela y reclamó al intendente Leonardo Viotti una respuesta concreta frente al deterioro de la infraestructura vial. El cuestionamiento apunta a la ausencia de un plan integral de bacheo que permita atender los problemas actuales y prevenir nuevos daños en la calzada.

Resumen

Juan Senn reclama al intendente Leonardo Viotti soluciones frente a los pozos que afectan a las calles de Rafaela.

El concejal cuestiona la falta de un plan de bacheo organizado, con prioridades y continuidad.

El deterioro de las calles genera preocupación por la seguridad vial y los posibles daños a los vehículos.

El reclamo plantea la necesidad de establecer un cronograma de reparaciones en los distintos barrios.

La discusión vuelve a poner en primer plano el mantenimiento de la infraestructura urbana y la utilización de los recursos municipales.

Senn cuestiona la falta de mantenimiento de las calles

El deterioro de las calles de Rafaela volvió a convertirse en un motivo de enfrentamiento político entre el concejal justicialista Juan Senn y la administración municipal encabezada por Leonardo Viotti.

El edil viene reclamando que el Ejecutivo implemente un programa permanente de reparación de calles, al considerar que las intervenciones aisladas no alcanzan para resolver los problemas que afectan a numerosos barrios de la ciudad.

En septiembre, Senn fue particularmente crítico al señalar: “No hay un plan de mantenimiento y eso se ve en todos los barrios”. También advirtió que la falta de reparaciones y los trabajos inconclusos complican la circulación.

Para el concejal, el problema no se limita a la existencia de pozos. La principal deficiencia que observa es la ausencia de una planificación sostenida que permita anticiparse al deterioro de las calles y establecer prioridades de intervención.

Un reclamo que alcanza a los 41 barrios

Desde el bloque justicialista sostienen que el deterioro vial afecta tanto a calles pavimentadas como a aquellas construidas con asfalto o ripio.

La oposición viene insistiendo en que el mantenimiento de las calles debe ser una prioridad cotidiana del Municipio y no una respuesta ocasional frente a las quejas vecinales.

En abril, Senn y sus compañeros de bancada impulsaron la campaña denominada “Rafabaches”, una iniciativa destinada a recibir reclamos de los vecinos, identificar los sectores más deteriorados y solicitar formalmente las reparaciones correspondientes.

Incluso presentaron un proyecto para intervenir múltiples arterias, que figura como aprobado en los registros del Concejo Municipal.

También reclama mayor control sobre Aguas Santafesinas

Otro de los aspectos señalados por Juan Senn está relacionado con las intervenciones de Aguas Santafesinas (ASSA).

El concejal considera que el Municipio debe ejercer un control más riguroso sobre las reparaciones que realiza la empresa provincial, especialmente cuando las obras dejan sectores de la calzada afectados durante períodos prolongados.

En ese sentido, Senn sostuvo que, aunque determinadas reparaciones no sean responsabilidad directa de la Municipalidad, el intendente debe intervenir y reclamar soluciones en representación de los vecinos.

El planteo incluye reducir los tiempos durante los cuales permanecen abiertos los sectores intervenidos y exigir una adecuada restitución de la superficie vial.

La Municipalidad asegura que realiza trabajos de bacheo

Por su parte, la gestión de Leonardo Viotti ha informado sobre intervenciones de reparación en distintos puntos de Rafaela.

En mayo, el intendente recorrió obras sobre avenida Roque Sáenz Peña y explicó que los trabajos formaban parte de un plan destinado a mejorar la transitabilidad de las calles de los barrios. También atribuyó parte del deterioro a las lluvias extraordinarias registradas a comienzos del año.

Sin embargo, Senn cuestiona la continuidad y el alcance de esas intervenciones, y reclama un programa integral que permita abordar el problema de manera sistemática.

El estado de las calles vuelve al centro del debate político

La discusión sobre los baches también abre un interrogante sobre las prioridades presupuestarias de la administración municipal.

Mientras el Ejecutivo desarrolla distintos proyectos de infraestructura urbana, desde la oposición sostienen que el mantenimiento de las calles constituye uno de los servicios esenciales que los contribuyentes esperan recibir a cambio del pago de las tasas municipales.

Los pozos no representan solamente una incomodidad para los automovilistas. También pueden provocar daños mecánicos, maniobras peligrosas y riesgos para motociclistas y ciclistas.

El reclamo de Juan Senn coloca nuevamente a Leonardo Viotti frente a una demanda concreta: garantizar calles transitables mediante un programa de mantenimiento con continuidad, recursos y plazos definidos.

Más allá de las diferencias políticas, el debate plantea una cuestión que afecta directamente la vida cotidiana de los rafaelinos: cuándo y de qué manera se resolverán los problemas de infraestructura vial que persisten en distintos sectores de la ciudad.