Pullaro inauguró un centro de salud en Arroyo Leyes tras una inversión superior a los $3.330 millones

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró este jueves el nuevo edificio del Centro de Salud N.º 13 de Arroyo Leyes, una obra que demandó una inversión superior a los 3.330 millones de pesos, financiada íntegramente con fondos provinciales.

El establecimiento está ubicado a pocos metros de la Ruta Provincial 1 y cuenta con más de 600 metros cuadrados cubiertos y otros 136 semicubiertos. Las instalaciones fueron diseñadas para mejorar tanto la atención de los pacientes como las condiciones de trabajo del personal sanitario.

El edificio dispone de consultorios médicos, enfermería, farmacia, sala de observación, consultorio odontológico y otros espacios necesarios para el funcionamiento del centro.

Durante el acto, Pullaro destacó la importancia de continuar con las obras públicas en la provincia y sostuvo que el nuevo efector representa un avance para el sistema sanitario santafesino.

“Materializa el avance en salud y obra pública que tenemos en la provincia”, afirmó el mandatario. Además, remarcó la decisión de finalizar proyectos que habían comenzado en gestiones anteriores y de impulsar nuevas iniciativas para promover el desarrollo de Santa Fe.

En ese marco, aseguró que durante los primeros 34 meses de su gestión se ejecutó más obra pública que en los ocho años anteriores. También defendió la inversión estatal en infraestructura por su impacto en la generación de empleo, el desarrollo y la igualdad de oportunidades entre localidades.

El gobernador definió al establecimiento como una obra sanitaria de calidad y destacó su aporte al fortalecimiento de la red pública de salud provincial.

Del acto participaron la ministra de Salud, Silvia Ciancio; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; la secretaria de Salud, Andrea Uboldi; el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; el subsecretario de Arquitectura y Obras Públicas, Lucas Condal; el presidente comunal de Arroyo Leyes, Eduardo Lorinz; el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi; la directora de la región de Salud Nodo Santa Fe, Natalia Soria, y trabajadores del centro sanitario.

Un centro de salud integrado a la red provincial

La ministra Silvia Ciancio destacó que la nueva infraestructura fue planificada junto con el equipo sanitario y señaló que su funcionamiento se integrará a una red que articula los distintos niveles de atención.

Según explicó, el objetivo es que los centros de salud trabajen de manera coordinada en toda la provincia, con una organización que contemple las necesidades de la comunidad.

Por su parte, Lisandro Enrico indicó que el proyecto se desarrolló en conjunto con los equipos de salud e incluye espacios de atención primaria, consultorios, farmacia y sectores destinados a la atención de pacientes. También resaltó que la obra permitirá acompañar el crecimiento de Arroyo Leyes.

Garibaldi, en tanto, valoró la incorporación del edificio a la localidad e invitó a los vecinos a utilizar las instalaciones y contribuir a su desarrollo a futuro.

Cómo es el nuevo edificio de Arroyo Leyes

El diseño contempla dos circuitos diferenciados: uno para el público, vinculado con las salas de espera, y otro destinado al personal. La distribución busca ordenar la circulación y mejorar el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

Entre las mejoras también se incorporaron un ingreso específico para ambulancias, rampas de accesibilidad, señalización, equipamiento urbano, veredas reglamentarias, parquización y un cerco perimetral.

La infraestructura cuenta, además, con iluminación exterior, alumbrado público, grupo electrógeno y un sistema de provisión de agua que incluye una perforación y tanques de reserva.

El centro funcionará de lunes a viernes, de 7 a 18, con un equipo interdisciplinario integrado por médicas generalistas, psiquiatra, psicóloga, odontóloga, personal de enfermería y agentes sanitarios. Las extracciones para estudios bioquímicos serán derivadas al Cemafe.

Con esta incorporación, se amplía la infraestructura de atención primaria de la zona, que también incluye el Centro de Salud Rincón Potrero, destinado a vecinos de esa vecinal y del barrio Villa Juana, y el Samco de San José del Rincón, que ofrece atención durante las 24 horas.