El Gobierno pidió a los efectivos retomar el patrullaje y normalizar el servicio

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, informó sobre el manejo de la situación durante la reciente protesta policial, garantizando la seguridad en la provincia. "No hubo situaciones de gravedad y todas las incidencias fueron atendidas", afirmó. La operatividad policial se mantuvo entre el 80% y el 90% y se consolidó la noche del domingo.

Cococcioni subrayó que el Gobierno provincial siempre estuvo dispuesto al diálogo, pero condicionó este a que se restablecieran los niveles de patrullaje en la vía pública. "Necesitábamos una muestra de compromiso con la ciudadanía, no con el Gobierno", subrayó.

Una vez normalizado el servicio, el ministro hizo un llamado a los efectivos que aún no habían retornado a sus funciones a reintegrarse inmediatamente. "Quienes recibieron medidas administrativas deben presentarse y volver al servicio ordinario", declaró, añadiendo que aquellos que estaban en disponibilidad preventiva serían reincorporados de forma inmediata.

El conflicto se centró en una demanda salarial, especialmente entre los agentes de menor rango, quienes buscan un incremento para acercar sus ingresos al valor de la canasta básica. Cococcioni reconoció que el reclamo es legítimo: "Lo entendemos y lo consideramos aceptable".

El ministro también destacó el esfuerzo de las fuerzas de seguridad en un contexto de alta violencia y una carga laboral exigente. "Si debemos hacer un esfuerzo mayor para reconocerlos, lo consideramos correcto", señaló.

Cococcioni concluyó que el diálogo seguirá abierto en los próximos días, atendiendo las necesidades de más de 25 mil policías y 4 mil penitenciarios, cuyo trabajo ha mejorado los niveles de seguridad en la provincia.