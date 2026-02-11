El ministro Goity reconoció una caída del poder adquisitivo: el próximo miércoles habrá una propuesta salarial para los docentes

Luego del primer encuentro paritario con los gremios docentes, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, defendió la postura del Gobierno provincial y aseguró que existe una “absoluta voluntad de lograr acuerdos” en medio de un escenario económico complejo.

“Estamos nuevamente reunidos con la absoluta voluntad de lograr acuerdos y de mejorar las condiciones”, afirmó el funcionario, y remarcó que desde el 4 de enero se vienen realizando reuniones.

En ese sentido, sostuvo que “si hay algo que no se puede negar es que tenemos la voluntad de reunirnos cuantas veces sea necesario para construir los acuerdos que se necesitan”.

Goity también buscó poner en valor las políticas educativas en marcha y subrayó que “en educación todos los días pasan cosas buenas”. Mencionó avances en infraestructura escolar, mayor regularidad docente en las aulas y programas pedagógicos como el Plan Raíz, las prácticas laborales y los protocolos para el uso del celular. “Cada una de las cosas buenas que pasa en el sistema educativo tiene que ver con un docente”, señaló, destacando el compromiso del sector.



No obstante, reconoció que la discusión salarial se da en un contexto adverso. “Está claro que la Argentina está pasando un momento crucial y crítico”, afirmó, al tiempo que admitió una caída del poder adquisitivo que afecta también al sector estatal. Según explicó, el Gobierno no es ajeno a esa situación y trabajará para “procurar soluciones” dentro de las posibilidades económicas.

El debate por el presentismo

Consultado por el reclamo gremial sobre el presentismo, Goity defendió la herramienta al sostener que se trata de un suplemento por asistencia que mejoró la regularidad docente y que, además, se paga por encima del acuerdo paritario.

“El premio es un sobresueldo por sobre el acuerdo paritario. Eso hay que tenerlo en cuenta”, indicó. Y agregó que se trata de una política que está “en permanente revisión”, aunque consideró que cumple un rol importante dentro del sistema educativo.

Frente a las críticas que señalan que algunos docentes concurren a trabajar enfermos para no perder ese ingreso, el ministro fue tajante. “No es lógico que un docente cobre el premio todos los meses”, expresó, al explicar que quien no lo percibe por una enfermedad puede cobrarlo al mes siguiente. Además, sostuvo que las declaraciones que plantean lo contrario “resultan casi irresponsables” y remarcó que deben defenderse los derechos laborales “de manera efectiva, no retórica”.

Habrá oferta el miércoles

Finalmente, Goity confirmó que el próximo miércoles el Ejecutivo presentará una propuesta salarial. “Por supuesto, el Gobierno está trabajando en una propuesta”, aseguró, y explicó que tanto el Ministerio de Trabajo como el de Economía avanzan en la elaboración de una oferta que sea “la mejor posible” en función de las posibilidades financieras de la provincia.

El funcionario admitió que su formación está vinculada al campo pedagógico y no estrictamente al salarial, pero reafirmó su compromiso con la negociación. “No eludo la responsabilidad”, señaló.

De esta manera, el Gobierno provincial apuesta a que la próxima reunión paritaria permita acercar posiciones en una negociación que comenzó con fuertes cuestionamientos gremiales y con el inicio del ciclo lectivo en el horizonte.

CON INFORMACION DE UNOSANTAFE.