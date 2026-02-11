Cuál es la situación del personal policial y las manifestaciones en la provincia de Santa Fe

Mientras avanzan las negociaciones entre el gobierno de la provincia de Santa Fe y el personal policial santafesino, se especula sobre los motivos y momentos que llevarían a un acuerdo final.

En la ciudad capital han cesado las manifestaciones sin presencia de efectivos en la base del comando ubicado en avenida Galicia al 1300. Caso contrario al de Rosario, donde se registraron los mayores incidentes en la semana y se sostiene la colocación de entre 20 y 30 patrulleros frente a la Jefatura.

Cuál sería el incremento

La situación de “alerta” se mantendrá por parte de la policía hasta que salga el decreto que oficialice desde la Casa Gris el incremento en el salario. El mismo aún no se ha publicado a la espera de la cifras actualizadas de la canasta básica.

Actualmente, la canasta básica total (CBT) para una familia tipo de cuatro integrantes en el territorio de la bota, la “tipo 4”, es de $1.213.799. Se estima, aún sin valores oficiales, que incremente aproximadamente a $1.308.000.

Este sueldo sería la base para un policía “raso”, sin incluir los eventuales adicionales por labor, rango o autoridad.

El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Pablo Olivares, anticipó este miércoles que ningún agente santafesino va a ganar “menos que la canasta básica”. Insistiendo en esta línea, el número se conocería en el final de este miércoles y comienzo del jueves.

Las sanciones a los policías

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, abrió este miércoles un canal de diálogo con los agentes policiales e instó a los que habían sido puestos en disponibilidad a que “tomen su arma y vuelvan”.

Además, Cococcioni indicó que se investigará si hubo “infiltrados”, pero para el grueso de la fuerza “damos vuelta la página”.

En la que respecta a la oficialización de suspensión sanciones a policías por las protestas y anticipan mejoras salariales.

