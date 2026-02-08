¿Quién es Franco Trabucco? El jinete que conquistó a Cande Tinelli

Cande Tinelli ha vuelto a encontrar el amor, aunque con una dosis de drama digna de una película. En el programa "El Ejército de la Mañana", conducido por Pepe Ochoa, Fede Bongiorno y Santiago Riva Roy, se reveló la identidad de su nueva pareja y un tenso incidente que involucró a su ex.

Santiago Riva Roy fue el encargado de dar la primicia, revelando que Cande, una apasionada por los caballos y el arte, ha comenzado una relación con Franco Trabucco, un destacado jinete, tras su reciente separación de Máximo Milito. "La situación se tornó tensa en una fiesta del Club Hípico, donde estaban ambos hombres", explicó Ochoa, añadiendo que el ex de Cande estaba molesto y casi se produce un enfrentamiento físico.

El panel discutió las circunstancias de la ruptura de Cande con Milito, clarificando que no fue amistosa. Riva Roy incluso hizo un comentario humorístico sobre el enfrentamiento potencial entre ambos hombres.

Franco Trabucco, a quien se describió como un jinete de renombre, parece ser un buen partido para Cande, quien siempre ha mostrado su amor por la vida en el campo y los animales. Ochoa concluyó con un comentario sobre el historial amoroso de Cande, indicando que su elección de parejas siempre ha sido sorprendente.