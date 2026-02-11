Feroz ataque al cocinero que le hizo la torta de cumple a Magnolia Vicuña

Magnolia, la hija de Eugenia "La China" Suárez y Benjamín Vicuña, celebró su octavo cumpleaños con dos fiestas temáticas inspiradas en la serie "Stranger Things". El primer festejo se llevó a cabo en la llamada "casa de los sueños" con su madre, mientras que su padre organizó una celebración más íntima en su hogar.

Sin embargo, el evento ha estado marcado por controversias. El reconocido pastelero Damián Pier Basile, campeón de "Bake Off Argentina", fue brutalmente atacado en redes sociales tras ser el encargado de hacer la torta de cumpleaños de Magnolia. Desde que se reveló que él había preparado el pastel, ha recibido una avalancha de amenazas y comentarios hostiles.

En un reciente video en Instagram, Pier Basile relató su angustia por la situación. "Nunca imaginé todo esto. Le hice la torta a Magnolia y se me armó un quilombo tremendo. Me empezaron a bardear por todos lados", comentó. Además, lamentó que muchos comentarios eran despectivos y que le exigen cerrar su negocio.

A pesar de contar con más de 700 mil seguidores en Instagram, el pastelero se ha visto abrumado por los comentarios malintencionados que se desataron tras la publicación de una foto de la torta compartida por La China Suárez. Afirmó que la presión lo ha llevado a eliminar los comentarios uno por uno, lo que podría afectar su trabajo.

Pier Basile, visiblemente afectado, expresó que el odio en línea proviene de “haters” que no comprenden su labor. “Yo soy un laburante y tengo que vender”, agregó. La polémica, por lo tanto, no solo hiere su reputación, sino que también amenaza su sustento.