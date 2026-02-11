La angustia de Daniela Celis tras ser imputada penalmente en una causa por apuestas ilegales

Daniela Celis expresó su angustia tras ser imputada penalmente en un caso de apuestas ilegales. La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) afirmó que deberá abonar una suma considerable para demostrar su inocencia.

Este martes, en sus redes sociales, Celis compartió su indignación: "¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Me imputan penalmente en una causa de 2025 por apuestas que no realicé, utilizando los datos de una cuenta falsa y un número de celular ajeno".

Además, aclaró que la cuenta en cuestión pertenece a un fandom con más de 400,000 seguidores y que está generando ingresos significativos con su imagen. "Tengo que pagar mucho dinero para demostrar que soy inocente", insistió.

Finalmente, expresó su frustración: "Qué injusta es la vida, ¿no? Así es como me trata el 2026".