El Chino Darín habló sobre el nacimiento de su hijo

El actor Chino Darín y la actriz Úrsula Corberó se convirtieron en padres de Dante el 9 de febrero. En una conversación con la prensa europea, el actor compartió su experiencia a la salida del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid, antes de regresar a Argentina para cumplir con compromisos laborales.

“Es un momento muy alegre, aunque no he podido dormir. Han sido días intensos. Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para estar presente en el parto y todo salió fantástico”, afirmó Darín a Europa Press.

Sobre su regreso, el actor expresó que la despedida fue difícil. “Me siento fatal, pero por otro lado soy afortunado. No creía que podría estar en el parto, así que fue una experiencia gloriosa y transformadora”, añadió.

Darín también manifestó su deseo de reunirse con su familia pronto, aunque anticipó que podría demorar más de lo esperado. Además, desmintió rumores sobre el lugar de nacimiento de su hijo, aclarando que la decisión fue tomada debido a compromisos laborales de largo plazo. “Al final, el bebé nace donde la madre quiere, y estoy de acuerdo con que fuera así”, concluyó.