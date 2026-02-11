El jugo de moda para tomar en ayunas que divide a los especialistas

Tomar un jugo de naranja y arándanos al despertarse aporta múltiples beneficios para la salud, gracias a su riqueza en vitaminas y nutrientes. Según expertos, este refrescante jugo puede consumirse hasta cinco veces al día.

La Biblioteca Médica de Estados Unidos, MedlinePlus, señala que una dieta saludable incluye varias frutas diarias, especialmente aquellas bajas en calorías y ricas en fibra, vitaminas y minerales. Consumir estas frutas en ayunas potencia sus efectos positivos en el organismo.

Beneficios de la Naranja

La naranja es conocida por su alta concentración de vitamina C, vitamina A y carotenoides, compuestos que ofrecen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, además de facilitar la absorción de hierro. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, este cítrico es bajo en calorías y proporciona fibra soluble, crucial para regular el colesterol y la glucosa en sangre.

Entre los beneficios de la naranja se destacan:

Fortalecimiento del sistema inmunitario

Prevención de enfermedades cardiovasculares

Reducción del ácido úrico

Eliminación de toxinas

Prevención del envejecimiento precoz

Hidratación de la piel

Mejora de la visión

Las naranjas se pueden utilizar no solo en jugos, sino también en batidos, mermeladas y salsas.

Propiedades Nutricionales de los Arándanos

El jugo de arándanos fresco, sin azúcares añadidos, es altamente recomendado. Esta fruta, que ha ganado popularidad, ofrece un alto contenido de nutrientes esenciales. Según el Ministerio de Agricultura de EE. UU., contiene un 26% de vitamina C, 20% de vitamina E y 11% de vitamina K1, entre otros.

Los arándanos son ricos en flavonoides como antocianinas y proantocianidinas, lo que contribuye a su potente efecto antiinflamatorio y su capacidad para reducir el riesgo de enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

Algunos beneficios de los arándanos incluyen:

Protección del corazón

Mejora de la digestión

Cuidado de la salud dental

Prevención de infecciones urinarias

Preparación del Jugo

Para preparar el jugo de naranja y arándanos, basta con mezclar un vaso de agua con el jugo de una naranja y 150 gramos de arándanos en una licuadora, evitando el uso de azúcares. Consumir esta mezcla al levantarse facilita la rápida absorción de azúcares, vitaminas y minerales.

Es importante recordar que, aunque el jugo ofrece beneficios significativos, debe formar parte de una alimentación equilibrada y ser combinado con actividad física para obtener el máximo provecho. Una opción más saludable sería acompañarlo de una tostada con queso blanco, una fruta o un puñado de nueces, en lugar de opciones ricas en grasas como medialunas o tostados con jamón.