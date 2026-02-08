Los alimentos que hay que incluir en la dieta si tenes colon irritable

Las molestias en el colon pueden ser provocadas por diversas condiciones, entre ellas la enfermedad de Crohn, úlceras y colitis, así como infecciones. Para abordar el síndrome de intestino irritable (SII), los médicos a menudo sugieren dietas especiales que ayudan a mejorar la salud intestinal.

Según un artículo del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de EE.UU., se recomienda incrementar la ingesta de fibra, evitar el gluten y seguir una dieta baja en FODMAP, que excluye carbohidratos de difícil digestión.

Se advierte que la fibra debe ser incorporada lentamente a la dieta, ya que el exceso puede provocar gases y empeorar los síntomas del SII. La fibra soluble, presente en granos integrales y verduras, es la más beneficiosa para aliviar estos síntomas.

El gluten, que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno, también puede agravar los síntomas en algunas personas, incluso si no padecen enfermedad celíaca. Por ello, se aconseja evitar alimentos como cereales, granos, pastas y productos procesados que lo contengan.

La dieta baja en FODMAP implica reducir o eliminar alimentos como manzanas, cerezas, peras, ciertos vegetales (alcachofas, repollo, ajo), legumbres (lentejas, cebollas) y productos lácteos. También deben evitarse miel y jarabes de maíz alto en fructosa, así como dulces y chicles con edulcorantes como sorbitol.

Por el contrario, se pueden incluir en la dieta frutas como plátanos y melocotones, y verduras como zanahorias y espinacas, además de fuentes de proteína como pollo y huevos.

Entre los remedios caseros recomendados está el jugo de salvia o aloe vera con miel, que debe tomarse en ayunas. También se sugiere alternar infusiones de menta y manzanilla a lo largo del día. La raíz de regaliz es beneficiosa debido a sus propiedades antiespasmódicas y antiinflamatorias.

Finalmente, la inclusión de probióticos en la dieta puede ser útil para restablecer el equilibrio bacteriano en el intestino y reducir la inflamación. Sin embargo, es fundamental consultar a un médico si los síntomas no mejoran, para recibir un tratamiento adecuado.