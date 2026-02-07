Flor de Verano: Jugar, compartir y encontrarse es un derecho

En el natatorio municipal El Ceibo se lleva a cabo el programa "Flor de Verano" para personas con discapacidad. Se trata de una reformulación pospandemia de la Colonia de Vacaciones Inclusiva que durante más de 30 años tuvo lugar en el Hogar El Ceibo.

Este espacio de recreación, deporte e inclusión se desarrolla de lunes a viernes con el acompañamiento de la Comisión Municipal de Discapacidad (CoMuDis) y el Departamento de Discapacidad de la Municipalidad de Rafaela.

Miriam Beltramo, responsable de la coordinación general del programa, explicó: "Flor de Verano es una propuesta legitimada, esperada y querida por la población con discapacidad de la ciudad. Cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales que trabajan desde una perspectiva integral, enfocados en el diseño de trayectos personalizados para cada uno de los concurrentes y de los colonos que a diario disfrutan de este programa".

Además, valoró "el acompañamiento permanente de la Comisión Municipal de Discapacidad que no solo lo avala técnicamente sino que lo sostiene económicamente, haciendo posible que las personas con discapacidad encuentren en el período estival un espacio de recreación, disfrute y de ejercicio de derechos".

María Paula Monutti es licenciada en Psicomotricidad y se ocupa de coordinación del programa durante el turno de la mañana, en el cual asisten niños de 6 a 12 años. "Tenemos un equipo de trabajo interdisciplinario integrado por 17 profesionales: profesores de Educación Física, psicopedagoga, maestra de Nivel Inicial, acompañantes terapeúticos y psicomotricistas", contó.

La jornada comienza a las 8:30 de la mañana y se les brinda un desayuno. "Después hacemos actividades de campo y recreativas como plástica. Cada actividad se adapta según los intereses y posibilidades de cada uno de los concurrentes".

A partir de las 9:30 o 10:00 las actividades se trasladan al espacio de la pileta, "donde se divide al grupo en subgrupos según las posibilidades y conocimientos en el medio acuático de cada uno de los asistentes. Tenemos un grupo terapéutico y recreativo, un grupo de iniciación a la natación y un grupo de natación", explicó la coordinadora.

Una vez finalizado este tiempo, "pasamos a los vestuarios y compartimos una colación que nos brinda la Granja El Ceibo. La jornada finaliza a las 11:30. Durante este período, los días viernes hemos organizado actividades con distintas temáticas como la fiesta flúor, fiesta de Argentina, una fiesta de circo y vamos a cerrar la colonia con un fogón", detalló.

Facundo Rodríguez es profesor de Educación Física y coordina Flor de Verano en el turno tarde. "Tenemos concurrentes desde los 13 años en adelante. Actualmente asiste una concurrente de 77 años que es la de mayor edad".

La actividad consta de una primera parte con talleres como yoga, zumba, arte y música. "También estamos desarrollando uno de redes sociales, escucha activa, momentos de juegos y recreación. Después nos preparamos para asistir a la pileta con los cuidados personales necesarios, higiene, protector solar y repelente. Es un momento muy esperado por los concurrentes", señaló el coordinador.

"Luego nos retiramos y llega el momento de la merienda, con alimentos saludables. Por último, queda un tiempo libre para que elijan qué tienen ganas de hacer y nos retiramos en el transporte que los traslada a cada uno a su casa", finalizó Facundo Rodríguez.