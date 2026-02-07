El PJ lleva la consigna “Cristina Libre” al Congreso del PT en Brasil

La delegación del PJ participa del Congreso Nacional del PT en Salvador de Bahía

La consigna “Cristina Libre” busca proyectarse al plano regional e internacional

El paralelismo con la experiencia judicial de Lula es un eje central del mensaje

La visita de Lula a Fernández de Kirchner reforzó el vínculo político entre ambos espacios

El congreso del PT define la estrategia para la reelección del presidente brasileño

El PJ apuesta a fortalecer redes internacionales de solidaridad y respaldo político

Una delegación del Partido Justicialista participa del aniversario y del Congreso Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en Salvador de Bahía, en un gesto político que busca proyectar al plano regional la campaña “Cristina Libre”. El grupo está integrado por el ex canciller y ex gobernador bonaerense Felipe Solá, el presidente del Instituto Patria Oscar Parrilli y el parlamentario del Mercosur Franco Metaza, quienes fueron invitados a sumarse a las actividades centrales del principal foro del oficialismo brasileño.

El encuentro del PT, que celebra 46 años de trayectoria bajo el lema “Cuando el pueblo cree, Brasil sucede”, tiene como eje la definición de la estrategia electoral de cara a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. En ese marco, la presencia de referentes del PJ adquiere un carácter simbólico y político, en un contexto marcado por la afinidad ideológica entre ambas fuerzas y por los paralelismos que sus dirigentes establecen entre las situaciones judiciales de Cristina Fernández de Kirchner y del propio Lula en años anteriores.

Durante el congreso, los enviados argentinos participan de mesas de debate y espacios de intercambio organizados por el PT, donde exponen la posición del justicialismo respecto de la situación de la ex presidenta. La consigna “Cristina Libre” apunta a denunciar lo que el kirchnerismo define como una proscripción política, a partir de la condena judicial que mantiene a Fernández de Kirchner bajo prisión domiciliaria en la causa conocida como Vialidad. La estrategia se inspira explícitamente en la campaña internacional “Lula Livre”, que logró instalar el reclamo por la libertad del líder brasileño cuando estuvo detenido y fuera de competencia electoral.

La relación entre el PJ y el PT se fue profundizando en los últimos años, atravesada tanto por coincidencias programáticas como por experiencias judiciales que ambos espacios consideran parte de un mismo fenómeno regional. Un hito reciente de ese vínculo fue la visita de Lula da Silva a Cristina Fernández de Kirchner, el 3 de julio de 2025, en su domicilio de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro, autorizado por el Tribunal Oral Federal N° 2, se desarrolló bajo estrictas condiciones judiciales y tuvo un fuerte impacto político.

Lula fue el primer jefe de Estado extranjero en visitar a la ex mandataria desde que cumple prisión domiciliaria. La reunión, de carácter privado, contó con la presencia de dirigentes políticos y referentes de derechos humanos, y fue interpretada como una señal de respaldo personal y político. Para el entorno de Fernández de Kirchner, ese gesto buscó además internacionalizar su situación judicial, replicando el camino que llevó a Lula a recuperar protagonismo político tras la revisión de su condena y su posterior regreso al poder en 2022.

La campaña “Cristina Libre” ya cuenta con expresiones de apoyo en más de veinte países, donde funcionan comités de solidaridad y se han emitido pronunciamientos de dirigentes, ex mandatarios y espacios políticos internacionales. Desde el justicialismo sostienen que la participación en el congreso del PT permitirá reforzar esas redes y sumar nuevos respaldos en el ámbito regional, especialmente en un momento en el que Brasil vuelve a ocupar un rol central en la política sudamericana.

El encuentro del PT se desarrolla además en un contexto de tensiones políticas internas en Brasil y de reconfiguración regional, tras la asunción de Lula da Silva en la presidencia pro tempore del Mercosur. El mandatario brasileño ha reiterado públicamente su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y, durante su visita a Buenos Aires, dejó un mensaje que fue leído como una muestra de empatía política y personal frente a lo que definió como momentos difíciles.

La agenda compartida entre el PJ y el PT incluye el seguimiento de los procesos judiciales que involucran a líderes progresistas, el fortalecimiento de la articulación internacional y la defensa de la participación política sin condicionamientos judiciales. En ese marco, la presencia del justicialismo en Salvador de Bahía busca consolidar una alianza que trasciende lo partidario y se inscribe en una disputa más amplia por el sentido de la justicia y la democracia en la región.