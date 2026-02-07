Milei y Caputo contra Pullaro: una especulación que le habría costado a Santa Fe $120.000 millones

Cuando la política deja de ser gestión y pasa a ser timba, el resultado siempre lo paga la gente. Esta vez, el foco quedó puesto en Santa Fe. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, salieron con munición gruesa contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien acusan de haber especulado financieramente con fondos obtenidos vía endeudamiento, provocando una pérdida estimada en $120.000 millones en apenas dos meses.

Desde el Gobierno nacional fueron claros: la provincia tomó deuda, obtuvo dólares, los dejó inmovilizados en el exterior y no los convirtió a pesos, pese a que todos los gastos provinciales se pagan en moneda local. La decisión se dio, además, en un contexto de fuerte baja del tipo de cambio, lo que terminó licuando recursos que eran —y son— de los santafesinos.

Caputo no anduvo con rodeos. “Una lástima, y una especulación sin sentido, ya que sus gastos son en pesos y le hubiera ahorrado toda esa fortuna de plata a los santafesinos”, disparó el ministro. No es una crítica menor: es una acusación directa de mala praxis financiera en tiempos donde cada peso cuenta.

El propio Milei avaló y amplificó el cuestionamiento. El Presidente reposteó un mensaje demoledor en la red social X: “Qué locura lo de Pullaro. No se entiende. Te dan el OK para endeudarte para obras, no solo no haces ninguna sino que te guardás la guita para especular. No sos una mesa”. Traducido: el endeudamiento es para obras, no para jugar a la bicicleta financiera.

Y ahí aparece el núcleo del problema. Santa Fe pidió endeudarse con un objetivo concreto: infraestructura, desarrollo, obras. Sin embargo, según la mirada de la Casa Rosada, esos fondos no solo no se tradujeron en mejoras visibles, sino que además se transformaron en una apuesta fallida que terminó generando un daño económico monumental.

Pullaro, por ahora, eligió el silencio. Desde su entorno aseguran que la prioridad fue “cuidar los recursos provinciales”, aunque todavía no explicaron por qué esa supuesta cautela terminó en una pérdida multimillonaria ni por qué se mantuvieron dólares afuera mientras la provincia enfrenta necesidades urgentes puertas adentro.

El contraste político es evidente. Mientras el gobierno nacional insiste con el ajuste, el orden fiscal y el fin de la especulación estatal, algunas provincias parecen seguir jugando con lógicas viejas, creyendo que el Estado puede comportarse como un fondo de inversión sin consecuencias.

La pregunta queda flotando en el aire: ¿quién se hace cargo de los $120.000 millones perdidos? Porque cuando la especulación falla, nunca pierden los que deciden. Pierden los ciudadanos. Siempre.