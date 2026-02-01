Ángel de Brito se refirió al delicado momento que enfrenta Florencia de la V

El inicio del año trae incertidumbre para algunos programas de televisión, entre ellos "Los profesionales de siempre", dirigido por Florencia de la V. Según informó Ángel de Brito, el programa enfrenta cambios en su producción y en su equipo de panelistas, con el objetivo de recuperar el éxito del año pasado, que no se ha replicado en 2026.

Una de las modificaciones más notables fue la renuncia de Josefina Pouso, quien dejó el programa para unirse a "Desayuno americano" en América TV. De Brito aclaró que Pouso no fue despedida, aunque su decisión generó malestar. Además, reveló que Fede Flowers fue desvinculado del programa, aunque no especificó los motivos.

La producción ha comenzado a buscar nuevos talentos del espectáculo para reemplazar a los panelistas salientes. Se mencionaron nombres como Santiago Riva Roy y Nancy Duré, pero finalmente ambos rechazaron las ofertas.