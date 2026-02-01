Un árbitro le propuso matrimonio a su novio en el entretiempo de un partido en Alemania

Durante el fin de semana, un emotivo momento captó la atención del mundo del fútbol. El árbitro alemán Pascal Kaiser hizo una propuesta de matrimonio a su novio en el estadio del FC Köln, en Colonia, antes del partido oficial entre el Colonia y el Wolfsburgo, correspondiente a la fecha 20 de la Bundesliga.

Aprovechando una pausa previa al comienzo del encuentro, Kaiser, un reconocido árbitro y apasionado aficionado del club local, sorprendió a su pareja ante miles de espectadores. Con las cámaras enfocadas, el árbitro ingresó al campo y se arrodilló en el césped, presentando un anillo de compromiso.