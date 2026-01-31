Intervención y disciplina: el PJ de Jujuy suspende a Carolina Moisés y profundiza la interna

La intervención del PJ de Jujuy suspendió provisoriamente la afiliación de Carolina Moisés.

La senadora fue sancionada por participar en listas ajenas y votar leyes del gobierno de Milei.

Se la acusó de “grave inconducta partidaria” y de violar principios de lealtad y unidad.

También fueron alcanzados Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, entre otros afiliados.

La medida forma parte de un proceso de ordenamiento interno impulsado por la conducción nacional.

El conflicto refleja las tensiones del peronismo frente al nuevo escenario político nacional.

La intervención del Partido Justicialista de Jujuy, dispuesta por la conducción nacional que encabeza Cristina Fernández de Kirchner, abrió un nuevo capítulo de tensión interna al resolver la suspensión provisoria de la afiliación partidaria de la senadora nacional Carolina Moisés. La decisión, adoptada por los interventores Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, se inscribe en una estrategia de ordenamiento político que busca marcar límites frente a conductas consideradas incompatibles con la pertenencia al PJ.

El caso de Moisés concentra especial atención por su peso institucional y por su posicionamiento reciente en el Congreso. La senadora, integrante del espacio Convicción Federal, votó a favor del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley Bases y también acompañó el Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei. Además, en los últimos meses expresó críticas públicas hacia la expresidenta, un gesto que profundizó el distanciamiento con la conducción partidaria.

Desde la intervención jujeña sostienen que la sanción no se limita a esas votaciones, sino que responde a un conjunto de acciones que, a su entender, configuran una “grave inconducta partidaria”. En particular, se le imputa haber participado activamente en listas de fuerzas políticas ajenas al PJ durante procesos electorales recientes, sin contar con la autorización de los órganos partidarios correspondientes.

En el detalle de la resolución, los interventores señalaron que Moisés promovió su candidatura y utilizó su imagen en la boleta del Frente Somos Más – Lista 508, una fuerza electoral que compitió directamente contra el PJ en la provincia. Esa conducta, remarcan, vulnera principios básicos de la vida interna justicialista, como la lealtad partidaria, la unidad de acción y la subordinación de los intereses individuales al proyecto colectivo.

La medida no se limitó a la senadora. También fueron alcanzados Rubén Rivarola y Guillermo Jenefes, junto a otros cientos de afiliados, en el marco de una revisión más amplia de la situación partidaria en Jujuy. Según se informó, más de 300 militantes quedaron bajo sanción por haber participado en listas de otros partidos en las elecciones legislativas nacionales de octubre o en los comicios provinciales celebrados en mayo.

En el caso de Jenefes, ex vicegobernador y exsenador nacional, la acusación se centra en una supuesta campaña de desprestigio contra los candidatos del PJ, realizada —según la intervención— a través de un medio de comunicación provincial de su propiedad. La conducción partidaria entiende que ese accionar lesionó de manera directa a la fuerza en pleno proceso electoral.

Rivarola, por su parte, expresidente del PJ jujeño y candidato a gobernador en 2023, fue cuestionado por haber competido por fuera de la estructura partidaria. Se le atribuye participación en el Frente Primero Jujuy Avanza, una alianza electoral alternativa que disputó el mismo electorado que el justicialismo provincial, en un escenario ya marcado por la fragmentación.

La decisión de la intervención deja en evidencia una línea política más rígida frente a las disidencias internas, especialmente en un contexto nacional atravesado por la redefinición del peronismo tras la llegada de Milei a la Presidencia. El voto de legisladores peronistas a iniciativas clave del oficialismo libertario aparece como uno de los puntos más sensibles, tanto en términos ideológicos como estratégicos.

Mientras desde el PJ nacional se insiste en la necesidad de recuperar cohesión y disciplina, los sectores sancionados denuncian un intento de silenciar voces críticas y limitar la pluralidad interna. El conflicto, lejos de cerrarse con esta resolución, anticipa un escenario de disputas que podría proyectarse sobre el armado electoral y el rol del peronismo jujeño en los próximos meses.