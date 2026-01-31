Corrientes evalúa su apoyo a la modernización laboral y reclama equilibrio fiscal para las provincias

La modernización laboral abrió un nuevo espacio de negociación entre la Nación y Corrientes.

Valdés condicionó su apoyo a un análisis interno con su gabinete y legisladores.

La caída de la coparticipación es una de las principales preocupaciones provinciales.

El Gobierno nacional sostiene que el empleo formal compensará la pérdida fiscal.

Corrientes busca que la agenda con la Nación sea bilateral y equilibrada.

El respaldo correntino puede resultar decisivo en el Senado para la reforma.

El debate por la modernización del régimen laboral sumó en las últimas horas un capítulo clave con epicentro en Corrientes. Tras reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, el gobernador Juan Pablo Valdés dejó en claro que la provincia todavía no adoptó una posición definitiva sobre el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional y que cualquier definición será el resultado de un proceso interno de consultas políticas y técnicas.

El encuentro, del que también participaron legisladores nacionales correntinos, estuvo enfocado en despejar interrogantes sobre el alcance de la iniciativa oficial. Según explicó el propio Valdés, la reunión sirvió para “evacuar dudas” y abrir un intercambio que continuará en los próximos días. El mandatario provincial remarcó que el tema será analizado en profundidad junto a su gabinete y con los representantes de la provincia en el Congreso antes de fijar una postura final.

Valdés reconoció que la discusión sobre el sistema laboral es necesaria y oportuna. Señaló que el país arrastra problemas estructurales en materia de empleo y productividad, pero subrayó que cualquier modificación debe preservar derechos adquiridos. En ese sentido, valoró que el diálogo con el Gobierno nacional permita abordar la modernización sin poner en riesgo las garantías de los trabajadores, y destacó la importancia de generar condiciones para el crecimiento económico y la creación de empleo formal.

Uno de los ejes centrales del intercambio fue el impacto fiscal del proyecto. Tanto Valdés como Santilli coincidieron en que las provincias miran con atención la eventual reducción de la coparticipación derivada de los cambios en el impuesto a las ganancias. El gobernador señaló que este punto fue objeto de análisis específico y que existe preocupación por la merma de recursos que podría afectar a las jurisdicciones subnacionales.

Desde la Nación, Santilli buscó llevar tranquilidad. Explicó que el Ejecutivo estima que la formalización del empleo y el aumento de trabajadores registrados permitirían compensar, en el mediano plazo, la caída inicial de ingresos. Como ejemplo, afirmó que cada incremento significativo en el número de empleados formales permitiría recuperar el total de los fondos que dejarían de percibirse por la reducción de alícuotas, apostando a un círculo virtuoso de crecimiento y recaudación.

El funcionario nacional insistió en que la reforma apunta a integrar al sistema a quienes hoy permanecen en la informalidad, ampliando derechos y reduciendo la precarización laboral. En esa línea, planteó que la modernización no debe leerse como un retroceso, sino como una herramienta para ampliar la base de trabajadores protegidos y fortalecer la economía formal.

Más allá del proyecto laboral, Valdés aprovechó el encuentro para plantear una agenda más amplia de reclamos y temas pendientes entre la provincia y la Nación. Reiteró que la relación debe construirse de manera equilibrada y que las decisiones no pueden adoptarse de forma unilateral. Cuestiones vinculadas a la caja jubilatoria, deudas pendientes, energía y tierras para compensaciones formaron parte de la conversación.

El respaldo de Corrientes aparece como un factor relevante para el Gobierno nacional en el Congreso. Un eventual aval del gobernador podría traducirse en votos decisivos en el Senado, donde los representantes correntinos tendrían un rol clave en el tratamiento de la iniciativa. Por eso, el diálogo político se mantiene abierto y con nuevas instancias previstas en la ciudad de Buenos Aires.

La visita de Santilli, que llegó a primera hora a la capital provincial acompañado por el viceministro Gustavo Coria, se confirmó sobre el cierre de la semana y se desarrolló en un clima de cordialidad política. Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo como método para avanzar en reformas sensibles y articular una agenda común entre la Nación y las provincias.