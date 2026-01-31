Manuel Adorni fue designado al frente del Directorio de YPF en representación del Estado

Manuel Adorni asumió como director titular clase A de YPF con Acción de Oro.

Renunció a los honorarios del cargo y cobrará solo su salario como jefe de Gabinete.

El recambio se dio tras las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo.

Martín Maquieyra se incorporó al directorio como parte de un acuerdo político.

La Acción de Oro otorga al Estado poder de veto en decisiones estratégicas.

El Gobierno busca reforzar el control político y técnico sobre la conducción de YPF.

El Gobierno nacional avanzó en una nueva reconfiguración de la conducción de YPF con la incorporación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como director titular en representación del Estado. El movimiento forma parte de una serie de cambios en la estructura directiva de la compañía energética, donde el sector público conserva el control accionario y mantiene facultades decisivas sobre las designaciones estratégicas.

Adorni asumió formalmente como director titular clase A, posición que incluye la denominada Acción de Oro, un derecho especial que habilita al Estado a vetar determinadas decisiones clave vinculadas al rumbo de la empresa. De este modo, el actual jefe de Gabinete ocupa el lugar que hasta ahora estaba en manos de Guillermo Francos, quien continuará en el directorio, pero con una categoría distinta. Al igual que otros funcionarios que pasaron por ese rol, Adorni renunció a los honorarios correspondientes a su función en YPF y percibirá únicamente su salario como integrante del Poder Ejecutivo.

La designación se concretó tras una reunión del Directorio en la que se aceptaron las renuncias de José Rolandi y de Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes dejaron sus cargos por motivos personales. Con esas vacantes habilitadas, el Ejecutivo avanzó en la renovación de nombres y perfiles dentro de la petrolera, en línea con la nueva etapa de gestión que encabeza Horacio Marín.

Junto al desembarco de Adorni, también se sumó al directorio Martín Maquieyra, ex legislador del PRO y referente con trayectoria en temas energéticos. Su incorporación responde a un entendimiento político entre La Libertad Avanza y el PRO, y es leída como un gesto hacia ese espacio dentro del esquema de alianzas parlamentarias. Maquieyra cuenta con formación académica específica en gas y petróleo y experiencia legislativa en la Comisión de Energía y Combustibles, donde tuvo un rol activo en debates clave del sector.

Durante la discusión de la Ley de Bases, Maquieyra actuó como interlocutor entre el oficialismo y bloques opositores dialoguistas para destrabar los capítulos vinculados a energía, un antecedente que fue valorado por el Gobierno a la hora de ofrecerle un lugar en el board de YPF. Su llegada apunta a reforzar el perfil técnico y político de la conducción, en un contexto donde la empresa ocupa un lugar central en la estrategia económica y productiva del país.

En términos formales, la categoría de los directores marca diferencias sustanciales. El director titular clase A es el único que representa directamente al Estado como accionista mayoritario y concentra los derechos especiales asociados a la Acción de Oro. Su función no solo es participar de las decisiones empresarias, sino también canalizar los intereses públicos dentro de la compañía. En contraste, los directores clase D representan a los accionistas privados y son designados por las minorías accionarias.

La cuestión salarial volvió a aparecer en el debate público a partir de estos cambios. En abril del año pasado, la asamblea de accionistas había aprobado un monto global destinado a honorarios del Directorio, lo que dio lugar a estimaciones elevadas sobre los ingresos de sus integrantes. Sin embargo, desde el Gobierno insistieron en que los funcionarios que integran el gabinete no perciben esos honorarios mientras ocupan cargos ejecutivos, y que los montos difundidos no reflejan con precisión los ingresos reales.

Una vez institucionalizados los movimientos, la nueva composición del directorio fue comunicada tanto a nivel local como ante los mercados internacionales, incluido el ámbito bursátil de Nueva York. Con estos cambios, el Ejecutivo busca consolidar una representación alineada con su estrategia política y económica, en una empresa considerada clave para el desarrollo energético y la proyección financiera del país.