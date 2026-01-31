Cruces, insultos y territorio: la ofensiva verbal de Grabois contra el Gobierno por los incendios en la Patagonia

Grabois acusó a la ministra de Seguridad de priorizar las redes sociales por sobre la presencia en el territorio.

Las críticas también alcanzaron al presidente Milei por no viajar a las zonas afectadas.

El diputado cuestionó la capacidad del Gobierno para responder a emergencias ambientales.

Anunció un viaje a Cholila para apoyar a brigadistas y comunidades locales.

Señaló fallas estructurales en la prevención de incendios en la Patagonia.

Apuntó contra cambios en la Ley de Manejo de Fuego que, según dijo, perjudican a los pobladores.

La crisis ambiental provocada por los incendios en la Patagonia sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión política. El diputado nacional de Unión por la Patria y referente del espacio Patria Grande, Juan Grabois, lanzó durísimas críticas contra la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, a quien acusó de priorizar la confrontación en redes sociales por sobre la presencia en las zonas afectadas. Sus declaraciones, cargadas de insultos, reavivaron el debate sobre el rol del Estado frente a la emergencia y el estilo de respuesta del Gobierno nacional.

El dirigente social cuestionó que la ministra eligiera responder críticas a través de la red X en lugar de trasladarse a los territorios alcanzados por el fuego. Desde su perspectiva, la ausencia física de las máximas autoridades en los focos del desastre expone una desconexión con la gravedad de la situación. Según planteó, el contacto directo con las comunidades damnificadas es una obligación política que no puede ser reemplazada por mensajes digitales ni comunicados oficiales.

El cruce no se limitó a la funcionaria de Seguridad. Grabois extendió sus reproches al presidente Javier Milei, a quien acusó de mantenerse al margen del drama que atraviesan distintas localidades del sur del país. En ese marco, sostuvo que la investidura presidencial implica hacerse cargo de los conflictos incluso cuando el clima social es adverso. Para el diputado, la legitimidad del liderazgo se pone a prueba precisamente en los escenarios críticos, donde —afirmó— “hay que poner el cuerpo”.

Las expresiones del legislador, de tono confrontativo, incluyeron fuertes descalificaciones hacia la gestión nacional, a la que definió como ineficaz y enfocada exclusivamente en la represión. En su análisis, el retiro del Estado frente a emergencias de esta magnitud obliga a que las comunidades locales y las organizaciones sociales asuman un rol de contención que no les corresponde. Esa ausencia, agregó, debería ser compensada por la presencia activa de los dirigentes, tanto oficialistas como opositores.

Grabois respaldó sus dichos en su conocimiento personal de la región afectada. Recordó haber vivido en una zona cordillerana de Chubut y afirmó que los incendios no son fenómenos imprevisibles, sino eventos recurrentes frente a los cuales el Estado debería actuar con planificación y prevención. Desde esa mirada, la actual situación no sería un hecho aislado, sino el resultado de políticas insuficientes y falta de anticipación.

En ese contexto, el referente de Patria Grande anunció que viajará a Cholila para acompañar a brigadistas comunitarios y organizaciones sociales que trabajan en el combate del fuego. El objetivo, explicó, es colaborar con recursos recaudados de manera solidaria y brindar apoyo moral a quienes enfrentan el avance de las llamas. La iniciativa busca contrastar, según su visión, con la actitud del Gobierno nacional, al que acusa de mantenerse distante del territorio.

Finalmente, el diputado apuntó contra recientes modificaciones a la normativa sobre manejo del fuego, impulsadas —según señaló— a partir de acuerdos políticos alcanzados en el Consejo de Mayo. En particular, cuestionó los cambios que flexibilizaron las restricciones para la venta o subdivisión de tierras incendiadas. Desde su óptica, estas decisiones profundizan desigualdades históricas: mientras las comunidades rurales y los pequeños pobladores sufren las consecuencias, los grandes propietarios rara vez resultan afectados y cuentan con respuestas estatales inmediatas cuando ocurre algún siniestro en sus campos.

Las declaraciones de Grabois, lejos de pasar inadvertidas, volvieron a poner en primer plano el debate sobre la respuesta estatal ante los incendios, la presencia política en situaciones de emergencia y el tono cada vez más áspero de la confrontación pública.