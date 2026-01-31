Novak Djokovic y Carlos Alcaraz definen el Australia Open

Carlos Alcaraz (1) y Novak Djokovic (4) se preparan para un encuentro histórico en la final del Australia Open. Djokovic, de 38 años, disputará su undécima final en este torneo, buscando extender su récord de diez títulos previos. Por su parte, el español de 22 años jugará su primera final en Melbourne, persiguiendo el hito de convertirse en el tenista más joven en lograr los cuatro títulos de Grand Slam.

El historial entre ambos tenistas muestra un balance de nueve enfrentamientos, con Djokovic liderando 5-4. Sin embargo, Alcaraz ha tenido éxito en las dos finales de Grand Slam que han disputado: Wimbledon 2023 y 2024. El serbio, por su parte, se impuso en la final del Oro Olímpico en París 2024 y en el Masters de Cincinnati 2023, además de haber jugado contra Alcaraz en los cuartos de final del Australia Open 2025.

Con 16 años de diferencia, Djokovic aspira a su 25.º Grand Slam, mientras Alcaraz busca su séptimo título. La final del Australia Open 2026 se llevará a cabo el domingo a las 5:30 horas en el Rod Laver Arena y será transmitida en vivo por ESPN.