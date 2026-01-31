Elena Rybakina, reina del primer Grand Slam del año

El Abierto de Australia femenino concluyó el sábado con la victoria de Elena Rybakina, quien superó a Aryna Sabalenka en una intensa final. La número 1 del mundo fue derrotada por la kazaja, que se impuso con parciales de 6-4, 4-6 y 6-4 en el Rod Laver Arena, tras más de dos horas de juego.

Esta victoria marca el segundo título de Grand Slam en la carrera de Rybakina, quien ya había sido campeona en Wimbledon 2022. Además, logró una revancha significativa tras perder ante Sabalenka en la final del mismo torneo en 2023.

Rybakina comenzó el partido de manera dominante, rompiendo el servicio de Sabalenka en el primer juego y llevándose el primer set 6-4. En el segundo, la bielorrusa, considerada favorita, mostró una mejora en su saque y logró empatar el encuentro con un 6-4.

El tercer set fue especialmente intenso. Sabalenka tomó una rápida ventaja de 3-0, pero Rybakina se recuperó, logrando un quiebre crucial que la llevó a cerrar el partido a su favor.

Esta derrota representa un nuevo golpe para Sabalenka, quien, a pesar de haber llegado a las finales en 2025 y 2026, no ha conseguido conquistar el título en Melbourne. Por su parte, Rybakina reafirmó su posición entre las mejores del circuito femenino.