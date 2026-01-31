El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba

El Gobierno argentino ha emitido un comunicado en el que recomienda a los ciudadanos evitar o posponer viajes a Cuba, debido al deterioro de las condiciones de vida en la isla. La advertencia se refiere a la crisis de recursos básicos que afecta tanto a residentes como a visitantes.

Entre los problemas destacados, se incluyen interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, dificultad para conseguir combustible en áreas turísticas y problemas de acceso al agua potable. Además, se reporta escasez de alimentos y medicamentos.

A los argentinos que ya se encuentran en Cuba, la Cancillería les insta a mantenerse informados sobre la situación y a tomar precauciones adicionales.

Medidas de EE. UU. agravan la crisis cubana

Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos ha implementado estrictas medidas en relación con la situación en Cuba y las naciones que suministran petróleo a la isla. Esta decisión se considera uno de los principales factores detrás del deterioro de las condiciones en Cuba.

El jueves pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a los bienes importados de países que vendan petróleo al régimen cubano. Según la administración estadounidense, estas medidas buscan debilitar una de las principales fuentes de energía para el gobierno cubano, mientras se protegen los intereses estratégicos de EE. UU.

Trump calificó a Cuba como una “nación en decadencia” y expresó preocupación por el bienestar del pueblo cubano, señalando que muchos cubanos en EE. UU. desearían regresar a su país.

La norma permite al Gobierno estadounidense modificar o cancelar las tarifas si Cuba o los países involucrados adoptan medidas que mitiguen las amenazas a la seguridad de EE. UU. y sus intereses exteriores. Adicionalmente, la orden advierte sobre posibles represalias comerciales que podrían conllevar nuevas modificaciones a las tarifas.

Cuba en medio de tensiones internacionales

El documento elaborado por EE. UU. subraya la existencia de capacidades militares y de inteligencia en Cuba, vinculadas a naciones que son consideradas adversarias, incluyendo la presencia de una importante base rusa en la isla. También se acusa al régimen cubano de brindar apoyo a organizaciones consideradas terroristas, como Hezbollah y Hamas.

Asimismo, se señala que el gobierno cubano ha incurrido en violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, las restricciones en el acceso a internet y la persecución de opositores políticos.