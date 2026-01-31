Virus Nipah: qué es, cómo se transmite y por qué volvió a encender alertas sanitarias

El virus Nipah (NiV) es una enfermedad infecciosa severa que causa brotes esporádicos en el sur y sudeste asiático. Aunque el riesgo para la población general, especialmente fuera de estas áreas, es bajo, su alta letalidad y falta de tratamientos específicos lo catalogan como un patógeno prioritario para organismos internacionales de salud.

Identificado por primera vez en 1999 durante un brote en Malasia y Singapur, el virus es zoonótico, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. Se ha detectado en murciélagos frugívoros del género Pteropus, que actúan como reservorios naturales, y pueden infectar a cerdos, favoreciendo así la transmisión al ser humano.

Los brotes en humanos son limitados a regiones específicas:

Bangladesh

India (principalmente Kerala y Bengala Occidental)

Malasia

Filipinas

Singapur

A pesar de la presencia de anticuerpos en murciélagos de otras partes del mundo, no se han reportado casos humanos fuera de Asia.

Transmisión y Precauciones

A diferencia de virus altamente contagiosos como la gripe o COVID-19, el Nipah no se propaga fácilmente. La transmisión entre personas requiere contacto estrecho con fluidos corporales, minimizando el riesgo de contagio masivo en presencia de medidas de control.

El período de incubación varía entre 4 y 14 días, con síntomas iniciales que pueden confundirse con infecciones virales comunes: fiebre alta, dolor de cabeza, fatiga intensa, náuseas y, en algunos casos, síntomas respiratorios. El principal peligro ocurre cuando el virus inflama el cerebro, causando encefalitis aguda, que puede resultar en confusión, somnolencia extrema, convulsiones y pérdida de conciencia. La tasa de mortalidad oscila entre el 40% y el 75%, una de las más elevadas entre virus emergentes.

Prevención y Recomendaciones

No existe una vacuna o tratamiento antiviral específico para el virus Nipah. Los cuidados médicos se limitan al soporte intensivo de las complicaciones asociadas. Por ello, la prevención es fundamental, especialmente para viajeros a áreas endémicas. Se recomienda:

Evitar el contacto con murciélagos y animales infectados.

No consumir savia de palma datilera cruda o fermentada.

Lavar y pelar las frutas antes de comer.

No ingerir frutas caídas al suelo o mordidas por animales.

Mantener una buena higiene de manos.

Evitar el contacto estrecho con personas sintomáticas.

Las instituciones de salud, incluida la OMS, han clasificado al virus Nipah como una amenaza epidémica prioritaria y están investigando posibles vacunas y tratamientos.

Situación en América Latina

Hasta la fecha, no se han reportado casos de virus Nipah en América Latina, y el riesgo para la población general en la región es extremadamente bajo. La vigilancia epidemiológica y la detección temprana son clave para contener cualquier brote, y la educación sobre el virus es crucial para prevenir su propagación, sin generar alarmas innecesarias.