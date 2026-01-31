Este sábado Noche de Cumbia inicia Verano Juntos 2026

Este sábado 31 de enero desde las 20:30, Verano Juntos 2026 inicia con una Noche de Cumbia en el Anfiteatro Alfredo Williner. Desde las 21:00, con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de los shows musicales de Ponele Cumbia, Los Auténticos y Cumbia Brava, junto a la participación de las academias de baile Swing y Sabor, Baile y Alma, Chelo Pérez, Look Me y Paso a Paso. Habrá servicio de cantina y, en caso de mal clima, la actividad se trasladará al Centro Recreativo Metropolitano.

Organizado por la Secretaría de Cultura y Educación del municipio, Verano Juntos desplegará su programación desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo, compartiendo cinco fines de semanas consecutivos de encuentros bajo una nutrida grilla pensada para públicos diversos y en distintos espacios de la ciudad.

La programación incluye los ciclos Recitales de Verano, el ya clásico Rock sin Río y Escenas de Verano, además de Aventuras en el Bosquecito, destinado a las infancias y organizado por el Instituto Municipal para el Desarrollo Sustentable, y una nueva edición de los Carnavales Rafaelinos, que se realizan de manera conjunta con el Club Ferrocarril del Estado.

Este primer fin de semana, la programación continuará el domingo 1 de febrero, desde las 18:00, con Aventuras en el Metro, en el Centro Recreativo Metropolitano. Será una propuesta enmarcada en la Semana de la Educación Ambiental, llevada a cabo por el Instituto Municipal para el Desarrollo Sustentable. Habrá Feria desde el Origen con más de 10 productores sustentables, actividades y recorridos interactivos, y las propuestas artísticas de Ana Luz Gassa "Esterlicia y compañía" con títeres, música en vivo y humor; y Astudillo Abratte Duo con música folclórica. En caso de mal clima, la actividad será reprogramada.

Sobre la programación

CUMBIA BRAVA

Cumbia Brava se formó en marzo de 2025, retomando y consolidando una historia profundamente ligada a la movida tropical rafaelina. Sus orígenes se remontan a 2011, cuando el proyecto nació bajo el nombre La Brava y, a lo largo de los años, fue atravesando distintos cambios de integrantes y dando lugar a otras experiencias musicales, como el grupo La Classika.

Hoy, Cumbia Brava es la síntesis de todo ese recorrido: músicos que permanecen activos desde los comienzos, otros que se fueron sumando en el camino y dejaron su impronta, todos referentes y grandes exponentes de la escena tropical local. Con ese bagaje, el grupo se presenta con una propuesta sólida, festiva y con fuerte identidad rafaelina.

LOS AUTÉNTICOS DE RAFAELA

Los Auténticos de Rafaela es una banda formada en 2011, cuando un grupo de amigos comenzó a reunirse para experimentar con distintos estilos y géneros musicales, hasta encontrar en la cumbia santafesina su identidad definitiva.

Actualmente, el proyecto está integrado por diez músicos y colaboradores: Gustavo Martínez en timbales, Fabián Ríos en congas, Héctor Orellana en bongó y campana, Eduardo Piedrabuena en güiro, Lucas Bozcarol en teclados, Sergio Hergenreder en guitarra, Santiago Roldán en bajo, Fabio Escala en acordeón, Ezequiel Fasano en animación y coros, y Pablo Zárate como voz líder.

Con una formación amplia y un espíritu festivo, Los Auténticos proponen un show bien arriba, fiel al pulso popular de la cumbia santafesina.

PONELE CUMBIA

Ponele Cumbia es una banda rafaelina de cumbia santafesina, formada en agosto de 2025. El grupo está integrado por Matías Herrera en timbal, Eric Meschller en voz principal, Fernando Soria en teclado y coros, Carlos Palmero en acordeón y coros, Víctor Herrera en bajo, Emanuel Pandolfi en octapad y Ayrton Alderete en güiro.

Con influencias de distintos géneros, Ponele Cumbia reversiona esos sonidos al ritmo de la cumbia santafesina, construyendo un repertorio festivo y bailable que invita a disfrutar y a no parar de moverse.