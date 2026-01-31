Claves para lograr que los alimentos saludables también resulten atractivos

Cada vez que optamos por una pizza, una hamburguesa o unas papas fritas, nuestro cerebro reacciona de manera diferente a cuando comemos una manzana, incluso si es fresca y ecológica. Aunque sabemos que la fruta es más saludable, en momentos de cansancio o estrés, la comida rápida suele ser la elección predominante.

Este fenómeno no se debe únicamente a una falta de voluntad, sino a la forma en que nuestro cerebro ha aprendido a asociar ciertos alimentos con el placer. La psicóloga española Beatriz Barrios explica que, desde una perspectiva neurológica, alimentos como la pizza son altamente efectivos, ya que combinan grasa, sal y carbohidratos, lo que activa intensamente los circuitos de recompensa del cerebro y libera dopamina, el neurotransmisor del placer.

En contraste, la manzana y otros alimentos saludables provocan una respuesta mucho más moderada. Esto se debe, en parte, a su asociación emocional; la comida chatarra está conectada con momentos de celebración, mientras que los alimentos sanos suelen vincularse a la disciplina y las dietas.

Barrios destaca que esta inclinación hacia lo ultraprocesado no es una debilidad personal, sino una adaptación aprendida a un entorno que favorece el placer inmediato. Además, la culpa por elegir alimentos no saludables puede dificultar nuestra capacidad de autorregulación. Una relación positiva con la comida, sostiene, se basa en el autoconocimiento y el respeto por nuestras emociones.

Sin embargo, existe una esperanza: el deseo por opciones más saludables se puede entrenar. Barrios sugiere que si los alimentos sanos se integran a celebraciones y experiencias positivas desde la infancia, nuestras elecciones podrían cambiar. También propone que, al igual que la publicidad de comida rápida, se deberían utilizar formatos atractivos y narrativas cautivadoras para promover hábitos alimenticios saludables.