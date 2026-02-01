Soledad Aquino recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida junto a Marcelo Tinelli

Soledad Aquino y Marcelo Tinelli enfrentaron una tragedia antes del nacimiento de su hija Micaela: la pérdida de su hijo Santiago, quien falleció en el vientre de Aquino debido a un desprendimiento de placenta. A 40 años de este doloroso episodio, la exmodelo compartió detalles sobre el entierro en un programa de streaming, lo que ha generado una fuerte conmoción en las redes sociales.

Aquino recordó cómo Tinelli llevó a su hijo a ser enterrado en el Cementerio de la Recoleta. "Cuando vi el cajón que decía 'Santiago Tinelli', me desmayé", relató durante la entrevista conducida por Matías Vázquez. Además, mencionó que su madre fue testigo del profundo sufrimiento de Tinelli en ese momento: "Lloraba, estaba deshecho. Lloraba por mí y por el bebé que no estaba".

En un relato previo, Aquino describió las circunstancias de la pérdida de Santiago. "A los 24 años, con 8 meses y 20 días de embarazo, perdí a mi hijo. Tuve un desprendimiento de placenta mientras manejaba. Al llegar al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre. Pasé un mes en terapia intensiva, y mi hijo murió", explicó.