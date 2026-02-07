Bullrich apuesta a una reforma laboral como motor de inversión y empleo formal

Bullrich respaldó la reforma laboral como instrumento para ordenar el mercado de trabajo.

El proyecto busca equilibrar derechos laborales con incentivos a la inversión.

La ampliación de la base de empresas es uno de los objetivos centrales.

El oficialismo destaca la previsibilidad como factor para reducir la informalidad.

El capital humano argentino es visto como una ventaja estratégica.

El debate en el Senado es presentado como una oportunidad histórica de cambio.

El debate en el Senado es presentado como una oportunidad histórica de La discusión de la reforma laboral que llegará al Senado la próxima semana volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y económica. En la antesala del debate previsto para el miércoles 11 de febrero, la senadora nacional Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, expresó un respaldo contundente al proyecto impulsado por el Gobierno y lo definió como una herramienta clave para ordenar el mercado de trabajo y estimular la creación de empresas.

Desde la mirada de la legisladora, la iniciativa busca romper con una inercia histórica que, según sostiene, terminó desalentando la inversión productiva y la generación de empleo formal. El eje del planteo oficial se apoya en la idea de equilibrio: un marco normativo que otorgue previsibilidad a los empleadores sin desproteger a los trabajadores, en un contexto económico que exige reglas claras para crecer.

Bullrich remarcó que la reforma no apunta a desarmar derechos laborales sino a modernizar un esquema que quedó rezagado frente a las transformaciones productivas. En su diagnóstico, la rigidez normativa terminó consolidando un mercado dual, con una porción significativa de trabajadores fuera del sistema formal. El proyecto, afirmó, intenta corregir ese desbalance y crear incentivos para que más actividades se desarrollen dentro de la legalidad.

Uno de los argumentos centrales de la senadora está vinculado a la necesidad de ampliar la base empresaria. En ese sentido, utilizó comparaciones regionales para subrayar que la Argentina exhibe una cantidad reducida de empresas en relación con su población. Para Bullrich, mejorar las condiciones laborales permitiría a las firmas acceder con mayor facilidad a financiamiento, incorporar bienes de capital y ganar competitividad, un círculo virtuoso que impactaría directamente en el empleo.

La mirada oficial también pone el foco en la previsibilidad. Según Bullrich, un esquema laboral más claro reduce la conflictividad y fortalece la solvencia de las empresas, al tiempo que brinda mayor estabilidad a los trabajadores. La reforma, señaló, contempla mecanismos de protección ante contingencias, en un marco que busca compatibilizar derechos con sostenibilidad económica.

Otro de los aspectos destacados es el potencial del capital humano argentino. La senadora sostuvo que el país cuenta con talento suficiente para expandir su entramado productivo, y mencionó el desarrollo del sector tecnológico como ejemplo de esa capacidad. Desde su perspectiva, la actualización del régimen laboral resulta indispensable para que ese capital humano se traduzca en más inversión y crecimiento sostenido.

En el plano político, Bullrich se mostró confiada respecto del tratamiento parlamentario. Considera que el proyecto recoge aprendizajes de intentos fallidos del pasado y que existe una oportunidad para avanzar en una transformación largamente postergada. En su análisis, lograr una reforma laboral con amplio respaldo marcaría un punto de inflexión en la política económica argentina y enviaría una señal clara a los mercados y al sector productivo.

La senadora insistió en que el debate no debe leerse en clave ideológica sino pragmática. Para el oficialismo, el desafío consiste en compatibilizar un sistema de relaciones laborales más flexible con un esquema de protección que preserve la cohesión social. En ese equilibrio, aseguran, reside la posibilidad de acelerar el crecimiento y ampliar el empleo formal.

Con la sesión cada vez más cerca, la reforma laboral aparece como una de las discusiones estructurales del año. Más allá del resultado legislativo, el debate pone sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo adaptar el mercado de trabajo argentino a un escenario económico que exige competitividad, inversión y reglas de juego estables.