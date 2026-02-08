La reaparición de Pablo Moyano reaviva la interna más explosiva del sindicato de Camioneros

Pablo Moyano volvió a la actividad sindical con una agenda intensa tras más de un año de bajo perfil.

Su reaparición reactivó la interna con Hugo Moyano, latente desde 2021.

El sindicato de Camioneros quedó dividido en dos bandos claramente enfrentados.

Las diferencias combinan disputas de poder, estilos de conducción y alineamientos políticos.

El regreso de Pablo anticipa una pelea por el liderazgo del gremio.

Las próximas paritarias podrían profundizar el conflicto entre padre e hijo.

Después de más de un año de virtual retiro de la escena gremial, Pablo Moyano volvió al centro del tablero sindical con una intensidad que sorprendió incluso a quienes conocen de cerca la dinámica del sindicato de Camioneros. En apenas diez días, el dirigente acumuló una agenda frenética: mantuvo catorce reuniones con dirigentes y delegados, concedió entrevistas radiales y lanzó un paro por tiempo indeterminado. El regreso no pasó inadvertido y reabrió, de manera descarnada, la interna que mantiene enfrentados a Pablo y a su padre, Hugo Moyano, desde fines de 2021.

La reaparición del hijo mayor del histórico líder camionero alteró un equilibrio precario que se sostenía, en buena medida, gracias a su propio corrimiento. Desde su renuncia a la CGT, en noviembre de 2024, Pablo había reducido su exposición pública, se alejó de la actividad sindical cotidiana y se refugió en la presidencia del Club Deportivo Camioneros. Ese paso al costado permitió, hasta ahora, disimular una pelea familiar y política que nunca terminó de cerrarse.

El cambio de escenario encendió alarmas dentro y fuera del gremio. Empresarios del sector advierten que el conflicto entre padre e hijo ya no se oculta y que comienza a impactar en negociaciones trabadas, conflictos sobreactuados y decisiones condicionadas por la interna. En ese clima, la consigna que circula en voz baja es que la disputa deberá resolverse de manera drástica: o Hugo desplaza a Pablo, o Pablo intenta correr a Hugo del control del sindicato.

El movimiento de Pablo Moyano fue tan simbólico como operativo. Volvió a utilizar su oficina en el sindicato, un espacio que no pisaba desde fines de 2024, y desde allí recibió a dirigentes de la UOM, la UTEP, referentes internacionales del transporte, delegados de distintas ramas y trabajadores en conflicto. También intervino en disputas concretas, como la que se dio en la planta de Coca Cola en Tapiales, donde encabezó una asamblea masiva y lanzó un paro que fue rápidamente desactivado por la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno.

Ese activismo dejó al descubierto la fractura interna en Camioneros. De un lado se alinean los dirigentes leales a Hugo Moyano, como Octavio Argüello y José “Teta” Garnica. Del otro, el núcleo que responde a Pablo, con figuras como Marcelo Aparicio y Oscar “Chuky” Borda. En medio de la disputa aparece Jerónimo Moyano, el hijo menor, respaldando sin fisuras a su padre, y Hugo Antonio Moyano, abogado de la familia y diputado nacional, que por ahora evita tomar partido.

El origen del conflicto se remonta a la crisis de la obra social del gremio, cuando Pablo responsabilizó directamente a su padre y a la gestión de su esposa, Liliana Zulet. Pero las diferencias se profundizaron con el paso del tiempo, atravesando conflictos laborales mal resueltos, estilos de conducción opuestos y alineamientos políticos divergentes. Mientras Hugo optó por una estrategia más pragmática y negociadora, Pablo se consolidó como la cara dura del sindicato, dispuesto a escalar los conflictos incluso a riesgo de desbordes.

Los antecedentes pesan. Durante la pandemia, Pablo tomó el control operativo del gremio y tensó al máximo disputas con grandes empresas, lo que obligó a intervenciones directas para evitar consecuencias mayores. Episodios similares se repitieron en 2021, cuando su intransigencia puso en jaque miles de puestos de trabajo y terminó con su desplazamiento de las negociaciones clave.

La distancia también se profundizó en el plano político. Hugo Moyano mantuvo una relación de respaldo con el gobierno de Alberto Fernández y luego se alineó con la estrategia moderada de la CGT. Pablo, en cambio, se movió con mayor cercanía al kirchnerismo duro y no dudó en desmarcarse públicamente de la conducción cegetista, incluso en momentos sensibles.

En este contexto, su regreso no parece casual. Con elecciones sindicales previstas recién para el segundo semestre del año próximo, la reaparición anticipa una disputa de liderazgo que, aunque todavía no se formaliza, ya se expresa en la calle, en los conflictos y en la postura frente a la reforma laboral. El próximo capítulo podría darse con la discusión paritaria de 2026: si Hugo mantiene acuerdos alineados con la pauta oficial y Pablo insiste en una estrategia de confrontación, la interna de Camioneros podría escalar a un punto de no retorno.