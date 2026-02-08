La chicana de David Romero luego de pasear a River en el Monumental

David Romero se burló de los aficionados de River Plate mientras se retiraban del Estadio Monumental tras la derrota de su equipo por 4-1 ante Tigre. Durante el partido, se captó al correntino, quien destacó en el encuentro, riendo y haciendo gestos de despedida desde el banco de suplentes conforme se acercaba el final del tiempo reglamentario.

La transmisión del partido alternó entre Romero y la imagen de un hincha de River visiblemente enfadado mientras abandonaba el estadio.

Romero, con pasado en Talleres, tuvo un rendimiento sobresaliente, contribuyendo con dos asistencias y un gol. Ya había anotado previamente contra Racing y Belgrano, lo que lo coloca entre los máximos goleadores del torneo, empatando en la primera posición con Marcelino Moreno (Lanús) y Jordy Caicedo (Huracán).

Con sus dos asistencias ante River, Romero aumentó su cuenta a tres en el Torneo Apertura, situándose en la segunda posición en esta categoría. En total, ha participado en cinco de los diez goles de Tigre, convirtiéndose en el jugador que más aportes ofensivos ha generado en toda la liga.