Chiqui Tapia apareció junto a Travis Scott en EE.UU. y la imagen generó revuelo

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue visto en Estados Unidos rodeado de reconocidas figuras de la música y los negocios, como Travis Scott, Lil Baby y Michael Rubin. La imagen fue captada días antes del Super Bowl, el evento deportivo más importante a nivel mundial.

Tapia, conocido por su vinculación con el fútbol argentino, asistió a diversas reuniones relacionadas con el deporte y su mercadotecnia. Sin embargo, la fotografía generó interés por los influyentes acompañantes de Tapia, sugiriendo un intento de posicionar al fútbol argentino en un contexto más amplio del entretenimiento global.

Travis Scott, uno de los artistas más destacados de la música urbana, ha colaborado con marcas como Nike y McDonald's y su participación en eventos deportivos subraya la intersección entre el deporte y la cultura pop. A su lado, Lil Baby, una figura prominente del trap, también ha dejado su huella en el mundo del entretenimiento, llevando su música a las audiencias más jóvenes.

Por su parte, Michael Rubin, CEO de Fanatics, es una figura clave en el ámbito de los negocios deportivos. Su empresa gestiona la venta de merchandising de las principales ligas de Estados Unidos, lo que lo convierte en un actor relevante en la industria.

La presencia de Rubin en la fotografía añade una dimensión significativa, subrayando la importancia del negocio en el mundo del deporte. En un contexto donde el fútbol se convierte en un producto comercial, la imagen de Tapia refleja su interés por las dinámicas del mercado internacional. Aunque no hubo anuncios sobre acuerdos comerciales, la captura se ha viralizado, sorprendiendo a aficionados tanto del fútbol como de la música.