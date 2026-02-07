Valentín Barco al Chelsea

La Selección Argentina está en alerta ante el surgimiento de un nuevo competidor en la carrera de Valentín Barco. El Chelsea ha mostrado interés en el exjugador de Boca Juniors, junto con otro club importante, lo que genera expectativas sobre su futuro.

Barco ha tenido un notable crecimiento físico y competitivo en el Racing de Estrasburgo, alcanzando un nivel destacado en la liga francesa. Este club ha sido fundamental para su adaptación a Europa, bajo la dirección de Luis Rosenior, actual entrenador del Chelsea, quien ha solicitado su incorporación: "Quiero a Valentín Barco otra vez", afirmó.

La transacción entre Estrasburgo y Chelsea no debería presentar dificultades, ya que ambos pertenecen al mismo grupo empresarial. Este vínculo ha facilitado operaciones anteriores, como la llegada de Andrés Santos y la contratación del propio entrenador.

El rendimiento de Barco en Estrasburgo ha sido sobresaliente, aumentando sus posibilidades de ser convocado para la finalísima y el Mundial 2026. Con un mapa de calor que abarca toda la cancha, promedia casi 75 toques por partido y es uno de los jugadores que más faltas provoca al conducir el balón. Su porcentaje de acierto en pases es del 86%, pero no rehúye el riesgo, generando entre 20 y 22 pases en campo contrario por encuentro.

A pesar de las dudas sobre su adaptación al fútbol europeo, Barco ha demostrado su madurez en Estrasburgo, donde comparte vestuario con varios sudamericanos de renombre. Entre ellos, tres argentinos tienen posibilidades reales de ser convocados a la selección: Barco, ya llamado y en crecimiento; Panichelli, compitiendo por un lugar como delantero, y Anselmino, pensando en el futuro.

La pregunta ahora es si Barco tiene la calidad y la madurez necesarias para ser el recambio natural de Rodrigo De Paul en la selección, destacando por sus características similares y la presión que puede ejercer sobre este emblemático futbolista.