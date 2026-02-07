Argentina y Corea del Sur igualan 1-1 en Copa Davis

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Selección Argentina de tenis inició su participación en la Copa Davis con un empate 1-1 frente a Corea del Sur, dejando la serie totalmente abierta. Los partidos se llevaron a cabo en las canchas de superficie dura del Gimnasio Gijang, en Busan.

La definición del clasificado a la próxima ronda se llevará a cabo el domingo a la 01:00, cuando la pareja argentina formada por Guido Andreozzi y Federico Gómez se enfrente a los coreanos Ju Sung Nam y Uising Park. Posteriormente, se jugarán los partidos individuales invertidos: Thiago Tirante se medirá contra Kwon, y Marco Trungelliti, si es necesario, jugará contra Chung.

Victoria de Thiago Tirante

En el primer partido de singles, Thiago Tirante, quien debutaba con la selección, logró el primer punto para Argentina tras superar a Chung por 2-6, 7-5 y 7-6 (5). La competencia se extendió por 2 horas y 52 minutos, destacándose la resistencia de Tirante, quien mostró nervios a lo largo del encuentro.

A medida que avanzó el partido, el coreano cometió errores cruciales en el segundo set, lo que permitió a Tirante recuperar confianza y llevar el encuentro a un tercer set. En un emocionante tie-break, el argentino fue más preciso y, al arriesgar con su derecha invertida, selló el 1-0 a favor de Argentina.

Empate de Soon-Woo Kwon

En el segundo partido, Soon-Woo Kwon empató la serie al vencer a Marco Trungelliti por 7-6 (6) y 6-2. El primer set fue muy disputado, terminado en un tie-break que Kwon ganó en un final dramático. En el segundo set, Trungelliti perdió ritmo, lo que permitió a Kwon aprovechar sus oportunidades y asegurar el empate para Corea.

La serie ahora queda abierta, con todo por decidir en los partidos del domingo.