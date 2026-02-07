Finalissima 2026: Fecha, horario y dónde ver

La CONMEBOL y la UEFA han anunciado oficialmente la Finalissima 2026, un partido que promete captar la atención del mundo del fútbol. La Selección Argentina, campeona de la Copa América 2024, se medirá contra España, monarca de la Eurocopa 2024. Este encuentro servirá como un adelanto de la Copa del Mundo.

Detalles del partido

La Finalissima se jugará el viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio de Lusail, Qatar, el mismo lugar donde Lionel Messi alzó el trofeo de la Copa del Mundo en 2022. Este evento se traslada a Qatar tras un acuerdo entre ambas confederaciones para aumentar la visibilidad internacional del partido.

Horarios según ubicación geográfica:

Argentina, Uruguay, Chile y Brasil: 15:00 horas

15:00 horas España (Península): 19:00 horas

19:00 horas México (CDMX): 12:00 horas

12:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos: 14:00 (ET) / 11:00 (PT)

14:00 (ET) / 11:00 (PT) Qatar (Local): 21:00 horas

Cómo ver la Finalissima en vivo

Los derechos de transmisión pueden variar, pero se espera que las siguientes plataformas tengan cobertura: