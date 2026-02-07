La FIA investiga los motores Mercedes

La temporada de Fórmula 1 ha comenzado con controversias sobre el rendimiento de los motores, especialmente en torno a Mercedes. Según el medio italiano Corriere dello Sport, la escudería habría identificado un vacío legal en el reglamento de la FIA que le permitiría obtener mayor potencia en su unidad de potencia utilizada por Alpine, equipo de Franco Colapinto.

Ferrari, Honda y Audi han denunciado este "gris" normativo, lo que ha llevado a la Federación Internacional del Automóvil a considerar cambios en la normativa. El problema radica en que, aunque Mercedes cumple con el límite de compresión de 16:1 establecido para los motores en frío, al calentarse durante la competencia, el rendimiento puede exceder este límite.

La FIA está evaluando implementar acciones que exigirían que los componentes del motor V6 sean medidos en caliente antes de cada evento, lo que podría afectar directamente a Alpine, que ha comenzado a trabajar con Mercedes como proveedor de motores. A pesar de esto, las primeras pruebas de Colapinto en Barcelona fueron alentadoras.

Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes, defendió la legalidad de su enfoque al afirmar: “El reglamento es claro y transparente. No hay interpretaciones alternativas ni atajos”. La controversia continúa generando interés en la comunidad de aficionados al automovilismo.