Dieta keto: un posible tratamiento para la depresión

Un estudio reciente sugiere que la dieta cetogénica (keto) puede ofrecer beneficios antidepresivos a personas que no responden a los medicamentos. La investigación, publicada el 4 de febrero en JAMA Psychiatry, revela que los participantes que siguieron una dieta keto presentaron una reducción de síntomas de depresión tras seis semanas en comparación con aquellos que adoptaron una dieta más rica en vegetales.

Dirigido por Min Gao de la Universidad de Oxford, el ensayo clínico aleatorizado involucró a 88 personas con diagnóstico de depresión resistente a tratamientos. A la mitad se les asignó una dieta keto, que limita a menos de 30 gramos de carbohidratos diarios, mientras que la otra mitad recibió incentivos para consumir más verduras y grasas insaturadas.

Los resultados mostraron una mejora promedio de 10,5 puntos en una escala de depresión en el grupo keto, frente a una mejora de 8,3 puntos en el grupo control. Los investigadores concluyeron que la adherencia a una dieta cetogénica puede ofrecer pequeños beneficios en el tratamiento de la depresión resistente.

El Dr. Raphael Braga, del Centro de Tratamiento e Investigación del Trastorno Bipolar en Northwell Health, destacó la rigurosidad del estudio, aunque advirtió que la dieta keto es difícil de mantener. Solo el 9% de los participantes continuaron con la dieta estricta tras el ensayo.

Braga también mencionó que el éxito del estudio podría estar influenciado por el apoyo social que recibieron los participantes. Las intervenciones que promueven estilos de vida saludables, como la buena alimentación y el ejercicio regular, siguen siendo fundamentales en el tratamiento de la depresión, según las recomendaciones de los psiquiatras.

Este estudio aporta una nueva perspectiva sobre el uso de dietas específicas como complemento en el tratamiento de la depresión, aunque se requieren más investigaciones para validar estos hallazgos.