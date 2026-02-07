Cami Homs compartió el emotivo recibimiento que prepararon para su hija Aitana

Cami Homs ha compartido en sus redes sociales los detalles sobre el nacimiento de su hija Aitana, fruto de su relación con José Sosa. La modelo publicó un carrusel de fotos en las que muestra los primeros días de vida de la bebé, en un ambiente familiar y acogedor.

Las imágenes, capturadas en su hogar, destacan a Aitana junto a diferentes miembros de la familia, quienes le dieron una cálida bienvenida a la nueva integrante.

Homs también utilizó sus historias de Instagram para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido. “Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y de sus hermanitos. De a poquito apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor”, expresó.

Aitana es la primera hija en común de Homs y Sosa, quienes oficializaron su relación a mediados de 2023. La llegada de la bebé no solo amplía la familia, sino que también refuerza el vínculo entre ambos, uniendo aún más a las familias de quienes tienen hijos de relaciones anteriores. Homs es madre de Francesca y Bautista, mientras que Sosa tiene dos hijas mellizas, Rufina y Alfonsina.