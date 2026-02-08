Anamá Ferreira habló sobre el racismo en la Argentina y generó polémica

Anamá Ferreira ha vuelto a ser el centro de la controversia al comentar sobre la detención de Agostina Páez, la abogada argentina arrestada en Brasil por realizar gestos racistas. Durante una entrevista en el programa “Solo una vuelta más” de TN, Ferreira criticó la discriminación racial en Argentina y la falta de representación de minorías en posiciones de poder.

“Muchísima gente sufre discriminación en el país, desde morochos hasta indígenas. No los vemos en lugares prominentes”, expresó la exmodelo, quien añadió que estas comunidades enfrentan luchas diarias contra la discriminación.

Ferreira también hizo referencia al fútbol argentino: “La selección nacional es la única que no tiene un jugador negro en el mundo. Es como que no los dejan ser”. Cuando el conductor Diego Sehinkman le preguntó sobre esta afirmación, Ferreira explicó que se debe a un historial de exclusión.

En su intervención, Ferreira destacó que hace 200 años el 20% de la población argentina era negra, pero esta cifra ha disminuido considerablemente debido a políticas de blanqueamiento impulsadas por Sarmiento entre 1850 y 1950.

Finalmente, Ferreira pidió una sanción ejemplar para Páez por su conducta en Brasil, subrayando que “esto no es solo un problema contra un extranjero, es un asunto grave que afecta a todos”.

En sus declaraciones publicadas en X, también criticó la minimización del gesto racista por parte de algunos medios argentinos. “Lo que se discute en A la Barbarossa es inaceptable. Ella cometió un gesto racista, y eso es un delito en Brasil”, enfatizó, desestimando los argumentos que justifican la situación.

El abogado de Páez, Sebastián Robles, había argumentado que la reacción de su defendida fue provocada por empleados del bar donde ocurrió el incidente. Sin embargo, Ferreira se mantebe firme en su postura sobre la gravedad del acto.