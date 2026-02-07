Ernestina Pais lloró al recordar su lucha contra el alcoholismo

Ernestina Pais habló abiertamente sobre su internación en un centro de rehabilitación para combatir su adicción al alcohol en una entrevista con El Ejército de la mañana (Bondi Live). La exconductora de CQC compartió el dolor y las carencias emocionales que la acompañaron desde su infancia, lo que la llevó a refugiarse en el alcohol, describiendo un periodo “muy oscuro” de su vida. “Bebía llorando, lo único que quería era desaparecer”, afirmó.

Pais reflexionó sobre la naturaleza de la adicción, señalando que se debe a la “imposibilidad de transitar la frustración” sin las herramientas necesarias para enfrentar el dolor desde temprana edad.

La decisión de internarse, que duró un año y medio, fue fundamental para su proceso. “Fue un gran lugar donde tuve terapias individuales, grupales y vinculares. En estas últimas, empecé a desandar muchas cosas que no sabía que estaban ahí”, explicó.

Con lágrimas en los ojos, se refirió a su hijo, reconociendo que le causaba vergüenza estar internada: “La única vez que sentí que podía tener algo de vergüenza era por mi hijo, porque tener una mamá internada parecía demasiado. Sin embargo, me di cuenta, gracias a los terapeutas, de que también le enseñé que del piso se sale”.