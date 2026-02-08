Tini Stoessel sorprendió al revelar detalles sobre su próximo álbum

Tini Stoessel sorprendió a los seguidores al visitar el programa de streaming de Luli González, donde compartió información sobre su próximo álbum y uno adicional que ya está en proceso. La cantante, en una conversación distendida, explicó que su nuevo disco está terminado y que su creación se vio influenciada por experiencias personales y cambios de ánimo.

“Se viene un álbum. El año pasado tuve que frenar y entender lo que me había pasado. Había mucha música en proceso, ya estaba armando un álbum”, comentó Tini. Aclaró que el disco incluye canciones tanto antiguas como recientes, reflejando una variedad de vivencias y emociones acumuladas a lo largo de tres años.

Durante el programa, la artista también habló sobre la dificultad de una etapa personal que la llevó a poner el foco en su show "Futttura", lo que la llevó a reconsiderar su trabajo previo. “Volver a escuchar lo que me gustó me hizo darme cuenta de que ese material forma parte de mí”, reflexionó.

Stoessel, quien recientemente estuvo en Los Ángeles trabajando en su próximo álbum, adelantó que tiene una dirección clara para su música futura. “Sé lo que quiero sonoramente y conceptualmente. Ya hay un álbum listo y estoy trabajando en otro proyecto desde cero, totalmente diferente a 'Mechón de pelo'”.

En un momento destacado de la transmisión, Tini interpretó en vivo un fragmento de una nueva canción dedicada a Rodrigo de Paul, que dejó impresionados a Luli y a los seguidores por su intensidad emocional. La letra refleja una lucha interna y una búsqueda de sentido tras la pérdida. Luli elogió la crudeza y belleza del tema, mientras que Tini admitió que aún le falta trabajo, pero que ya es un avance significativo.

Aunque no reveló una fecha exacta de lanzamiento, aseguró que “faltan muy pocos días” para que el nuevo disco esté disponible y prometió sorpresas antes de la salida oficial. Con dos álbumes en desarrollo, Tini Stoessel demuestra una evolución musical y personal, donde cada canción cuenta una parte de su historia.