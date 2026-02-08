Pésimo arranque para Los Pumas

La cuarta etapa del Circuito Mundial de Rugby 7 comenzó mal para Los Pumas, quienes perdieron los tres partidos de la fase de grupos en Perth, Australia, este sábado.

En su primer encuentro, Argentina se enfrentó a Fiji y perdió 26-10. A pesar de iniciar el partido con un 10-0 a su favor, el equipo argentino no pudo mantener el ritmo y permitió que Fiji diera la vuelta al marcador.

Más tarde, Los Pumas se midieron contra Sudáfrica, donde nuevamente sufrió una derrota, esta vez por 19-12. Aunque Argentina logró mantener la paridad en el primer tiempo gracias a los tries de Marco Moneta y Pedro de Haro, los Springboks dominaron la segunda mitad y sellaron su victoria con un ensayo de Donavan Don.

En su último partido del día, Argentina enfrentó a España y, tras empezar con un 19-7 a favor, perdió 26-19. Marcos Moneta destacó al anotar dos tries y dos conversiones, pero la desconexión del equipo en la segunda mitad permitió a España revertir el resultado con tres tries y dos conversiones.

Con este panorama, Los Pumas enfrentan un sábado para el olvido, pero tendrán la oportunidad de redimirse este domingo contra Francia.

