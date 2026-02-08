La drástica decisión de Brooklyn, el hijo mayor de David Beckham

La tensión en la familia Beckham continúa incrementándose. Brooklyn, el hijo mayor de David y Victoria, ha tomado la decisión de eliminar un tatuaje en honor a su padre, lo que profundiza aún más la distancia familiar.

El joven de 26 años había manifestado previamente sus preocupaciones sobre la relación con sus padres, asegurando que estos habrían intentado afectar su vínculo con Nicola Peltz. En un comunicado, Brooklyn afirmó: "No quiero reconciliarme con mi familia. Me estoy defendiendo por primera vez en mi vida". Además, criticó el control que, según él, sus padres ejercieron sobre la narrativa familiar en los medios.

En una medida adicional, Brooklyn eliminó de sus redes sociales todas las fotos familiares y decidió ocultar un tatuaje que se había hecho en honor a David. Este tatuaje, que mostraba un ancla decorada con una rosa y la palabra "DAD", ahora tiene modificado el término “DAD” con otros diseños.

Por su parte, David Beckham optó por un enfoque menos confrontativo. En una reciente entrevista, habló sobre el impacto de las redes sociales en la juventud sin mencionar directamente a su hijo ni los acontecimientos recientes. "Cometen errores, pero a los niños se les permite cometerlos. Así es como aprenden", afirmó, señalando su enfoque educativo con sus hijos.